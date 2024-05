Kóbor tyúkok hada zúdult a falura, őrületbe kergetik a lakókat Nagy-Britanniában

Pattanásig feszült a helyzet a kelet-angliai Snettishamben, amelynek erdős területén teljesen szabadon él nagyjából száz baromfi. A település lakói szerint sem a területnek, sem a szárnyasoknak nincs gazdája. A madarak az utóbbi időben egyre gyakrabban járnak be portyázni a faluba, ahol mindent kikapirgálnak a lakosok gondosan ápolt kertjeiből.

‘They’re out of control’: flock of 100 feral chickens torments village https://t.co/UcwUPmvw2n

