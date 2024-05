Jogerősen felmentették Romániában a sikkasztással vádolt Adriean Videanu volt miniszterelnök-helyettest

Jogerősen felmentette a román legfelsőbb bíróság Adriean Videanu volt gazdasági minisztert, kormányfő-helyettest, Bukarest korábbi főpolgármesterét és Ioan Niculae üzletembert, akiket az úgynevezett Romgaz-Interagro ügyben bűnszervezet létrehozása és sikkasztás vádjával állított bíróság elé a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT).

Az Agerpres hírügynökség beszámolója szerint a testület ezzel megerősítette a 2022 decemberében hozott alapfokú döntést, amelynek értelmében nem történt bűncselekmény. A hét éve kezdődött perben az öttagú bírói tanács szavazattöbbséggel fogadta el a felmentő ítéletet. A testület egyik bírója különvéleményében megalapozottnak minősítette az alapfokú felmentő ítélet ellen fellebbező DIICOT és a Romgaz érveit, és azt javasolta, hogy a pert zárják le, de a vádlottakat kötelezzék a mintegy 60 millió dolláros (21,3 milliárd forint) kár megtérítésére.

Az ügyben érintett volt Varujan Vosganian korábbi gazdasági miniszter is, de a parlament kétszer is – 2013-ban és 2015-ben – elutasította mentelmi jogának megvonását. A per során a bírák kizártak több, az ügyészek által összegyűjtött bizonyítékot, egyebek mellett a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) által lehallgatott beszélgetések felvételeit is, miután az alkotmánybíróság úgy döntött, hogy büntetőperekben nem lehet bizonyítékként használni a nemzetbiztonsági lehallgatások révén szerzett bizonyítékokat.

A DIICOT 2017-ben összeállított vádirata szerint 2005-ben a bukaresti Interagro vállalat főrészvényese és elnöke, Ioan Niculae bűnszövetkezetet hozott létre azzal a céllal, hogy jóval a piaci ár alatt vásárolhasson földgázt a Romgaz földgázkitermelő vállalattól.

Ezt úgy valósították meg, hogy a vállalat olyan árkedvezményeket kínált az Interagrónak, amelyekre utóbbi nem lett volna jogosult. A vádhatóság szerint az Interagrónak lehetővé tették, hogy kizárólag az importgáznál négyszer olcsóbb belföldi termelésű földgázból vásároljon, holott az akkori törvények értelmében erre nem volt jogosult.

Az ügyészek állítása szerint a bűnszövetkezet 2010 végéig működött, tevékenységét a gazdasági minisztérium részéről Adriean Videanu tárcavezető az Interagroval kivételező jogszabályok és rendeletek kibocsátásával segítette. Az akkori DIICOT-közlemény szerint az Interagro Rt. 282,6 millió lejjel károsította meg a Romágaz állami földgázkitermelő vállalatot.

Videanu a 2000-es évek elején vezető politikusa volt annak a jobbközép Demokrata Pártnak (később Demokrata Liberális Pártnak), amelynek éléről 2004-ben Traian Basescut államfővé választották. Videanut ötször választották parlamenti képviselővé, 2004-2005-ben a Tariceanu-kormány gazdasági miniszterelnök-helyettese volt, majd az államfővé választott Basescut váltotta Bukarest főpolgármesteri székében.

2008 és 2010 között ismét gazdasági miniszter volt az első és második Boc-kormányban. Márványkitermeléssel, építőanyag-kereskedéssel és ingatlanok adásvételével megalapozott vagyonát 2009-ben a román gazdasági sajtó 200 millió euróra becsülte.

A kiemelt kép illusztráció.