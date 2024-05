A VMSZ és a Fidesz támogatására kérte a vajdasági magyarokat Pásztor Bálint

A szerbiai önkormányzati választásokon a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ), az európai parlamenti választáson pedig a Fidesz-KDNP listájának a támogatására kérte a szavazópolgárokat Pásztor Bálint, a VMSZ elnöke szerdai kampányzáró sajtótájékoztatóján.

A politikus rámutatott, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség az utóbbi három hétben 303 rendezvényt szervezett, és voltaképpen három kampányt folytatott. Egyrészt folyt a szerbiai önkormányzati választások kampánya, amelynek során minden, magyarok lakta településre ellátogattak a párt képviselői, hogy az ott élőkkel beszélgessenek, bemutassák az utóbbi négy év eredményeit, valamint ismertessék a következő időszak terveit.

Másrészt zajlott az európai parlamenti választások kampánya, amelynek során a VMSZ világosan kimondta, azért száll síkra, hogy „a Fidesz-KDNP listája minél több szavazatot kapjon a vajdasági magyar kettős állampolgároktól”. Ennek több oka is van – magyarázta Pásztor Bálint. A VMSZ elnöke rámutatott, hogy a Fidesz-KDNP listáján kapott helyet Vicsek Annamária, a VMSZ politikusa, emellett pedig „az az érdekünk, hogy az Európai Parlamentnek minél több olyan tagja legyen, aki hasonlóan gondolkodik, és hasonló értékeket vall, mint a vajdasági magyar közösségnek a túlnyomó többsége, a harmadik ok pedig az, hogy támogassuk a Fidesz-KDNP-t, amely a mi stratégiai szövetségesünk Magyarországon”. Hozzátette: az utóbbi tíz esztendő – amíg a szintén VMSZ-es Deli Andor képviselhette a vajdasági magyarságot az Európai Parlamentben – bebizonyította, hogy nemcsak a magyarság érdeke az, hogy van egy VMSZ-es képviselő is a Fidesz-KDNP listáján, hanem Szerbiának is.

Pásztor Bálint szerint „Magyarország mellett Szerbiát támadják a leginkább különböző liberális körök az Európai Parlamentben, és ezért fontos az, hogy legyen ott egy olyan autentikus, hiteles képviselő, aki kettős állampolgárként, szerbiai lakosként el tudja mondani, hogy mi a valóság Szerbiával és a kisebbségi közösségek helyzetével kapcsolatban az országban”.

A VMSZ elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a harmadik kampány Szabadkáért folyt, hiszen a VMSZ székháza is ebben a vajdasági városban található, ezért kiemelt figyelmet fordítottak erre a városra. A VMSZ az utóbbi hetekben Szabadka épített örökségének megőrzéséről is sokat beszélt.

Pásztor Bálint kitért arra is, hogy a VMSZ-nek Szerbiában a Szerb Haladó Párt, Magyarországon pedig a Fidesz a stratégiai partnere, és ez a jövőben is így marad.

Kiemelt kép: Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke (Fotó: MTI/Lakatos Péter)