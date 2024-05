Öt napot élt túl egy idős amerikai férfi az erdőben, miután felborult a csónakja a fagyos vízben

Öt napot élt túl élelem nélkül egy idős férfi, akinek a csónakja felborult az idahói Salmon folyóban, a Dagger Falls-vízesésnél. A 73 éves Thomas Gray egy háromnapos raftingtúrára indult egyedül, az egyik hullám azonban felborította a csónakját a vízesés tövében. A férfi kiúszott a partra, a hajója azonban elsüllyedt.

