Tömegek vannak úton a balkáni útvonalon: újabb migránshullám zúdult Szerbiára

Csaknem hétezer migráns érkezett idén Szerbiába, a legtöbben Szíriából, Afganisztánból, Marokkóból, Törökországból és Pakisztánból. Többségük jelenleg Bosznia-Hercegovina felé próbál eljutni Nyugat-Európába. Csakhogy Horvátország is védi a határait, ezért ez egyre bonyolultabb művelet.

Eldobált ruhadarabok, elszenesedett farönkök és tábortűz maradványai: ezt hagyták maguk után az Észak-Macedóniából Dél-Szerbiába érkező migránsok. A szerb-észak-macedón határon most is folyamatos a nyomás. A helyiek szerint a rendőrségnek rendszeresen intézkednie kell – derül ki az M1 Híradójából. Az adásban egy közelben élő férfi is megszólalt, aki elmondta:

a rendőrök, kik között sok osztrák és magyar is van, visszaküldik őket Észak-Macedóniába,

vagy pedig táborba viszik a migránsokat.

Akiket nem sikerül visszafordítani, a Dél-Szerbia területén levő presevói migránstáborba kerülnek. A tábor központ előtt a taxisok már várják őket. Vagyis akinek van pénze, annak nem kell sokat várnia, máris elindulhat Belgrád irányába.

A balkáni útvonlon jelenleg tömegek vannak úton. A délről érkező illegális bevándorlók többsége a szerb fővárosban tartja a következő pihenőjét. Itt

egyeztetnek az embercsempészekkel és közösen döntik el, hogy Románia, Magyarország vagy Bosznia-Hercegovina felé

folytatják-e útjukat.

„Sokan gyalog indulnak el. De van, amikor autóbusszal, vagy autóval. Sokféleképpen lehet menni, attól függ, kinek mennyi pénze van. Aki megteheti az akár több mint ezer eurót is ad azért, hogy autóval vigyék tovább” – mondta egy migráns, aki arcát nem vállalta, de azt elmondta: Franciaországba tart.

A bosznia-hercegovinai

befogadótáborokban jelenleg is több ezer migráns vár, azokon kívül pedig még többen lehetnek.

Pontos számukat még a hatóságok sem tudják, hiszen sokan igyekeznek elbújni a rendőrök elől. A bűnözés is folyamatos. A napokban a bosnyák hatóságok négy férfit fogtak el, akik 21 migránst próbáltak átcsempészni a horvát határon. Bangladesi és pakisztáni állampolgároknak vallották magukat, de ezt semmivel sem tudták bizonyítani.

Rendszeresek a leszámolások is. Néhány hete Szarajevóban volt tömegverekedés a migránsok között. Az incidens során fegyverek is előkerültek. Egy afganisztáni férfit ekkor lábon lőtte az egyik társa.

Tavaly csaknem 20 százalékkal több illegális bevándorló érkezett Európába, mint egy évvel korábban. A problémát Brüsszel a migrációs paktummal szeretné kezelni. Az Európai Parlament áprilisban meg is szavazta csomagot, ami egyebek mellett az úgynevezett „kötelező szolidaritásról” szól. A magyar kormány álláspontja szerint viszont ez továbbra is elősegíti az illegális migrációt. Magyarország így a csomagot a kezdetektől elutasítja – hangzott el az M1 Híradójában.

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban vérlázítónak nevezte az Európai Bíróság döntését, amely szerint

Magyarországnak napi hatmillió forintot kell fizetnie Brüsszelnek, amiért nem hajlandó migránsokat befogadni.

A kormányfő úgy fogalmazott: el kell zavarni azokat az európai vezetőket, akik ilyen döntéseket hoznak.

A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: hirado.hu)