Részben összeomlott egy kórház parkolóháza Hollandiában

A hatemeletes garázs összes rámpája összeomlott este 10 óra körül, a szokásos látogatási időn kívül – tudatták.

„A kamerák és drónok felvételein nem látszanak járművek vagy emberek, és senki sem tűnt el. Arra következtethetünk, hogy senki nem tartózkodott bent, amikor a rámpák összeomlottak” – írták az eset után négy órával a hatóságok.

All ramps of the six-storey parking garage at the St. Antonius Hospital in Nieuwegein in the Netherlands collapsed on Sunday evening. It is not yet known if there are any casualties…pic.twitter.com/bNFl4cE1DV

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 26, 2024