Rablótámadás közben lelőtték a 37 éves szappanoperaszínészt

Halálos lövés érte a General Hospital 37 éves szappanoperaszínészét Johnny Wactort, amikor a hétvégén autójához tartva három tolvajt vett észre, akik éppen a katalizátorát próbálták kilopni a járművéből – osztotta meg a színész édesanyja a TMZ-vel.

Johnny Wactor, an actor best known for his role as Brando Corbin in “General Hospital,” was shot and killed during a suspected catalytic converter theft attempt in downtown L.A. on Saturday morning. He was 37. https://t.co/KTYwk51taH

— Variety (@Variety) May 26, 2024