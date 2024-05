Lengyelország csatlakozni akar a balti országok közös határvédelmi vonalához

Lengyelország a Keleti Pajzs elnevezésű projektjével csatlakozni akar a Litvánia, Lettország és Észtország által tervezett határvédelmi vonalhoz, hogy közös rendszer jöjjön létre az Európai Unió (EU) keleti határán – jelentette be hétfői varsói sajtóértekezletén Cezary Tomczyk nemzetvédelmi miniszterhelyettes.

A miniszterhelyettes Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nemzetvédelmi miniszterrel és Wieslaw Kukula altábornaggyal, vezérkari főnökkel közös sajtókonferencián ismertette a 10 milliárd zloty (904,5 milliárd forint) értékű projekt egyes részleteit.

Varsó azt szeretné, hogy a Keleti Pajzs egységes egészet képezzen a Balti Nemzetvédelmi Vonal nevű projekttel – jelentette ki Tomczyk. A miniszterhelyettes a minap látogatást tett a három országban, és megtekintette azokat a helyszíneket, ahol a rendszer a tervek szerint kiépül.

Kosiniak-Kamysz hozzáfűzte: a balti államok okultak a második világháború tapasztalataiból. „Egy folyamatos balti védelmi vonal és a mi pajzsunk összekapcsolása a legjobb megoldást jelenti” – húzta alá.

A felszólaló politikusok az 1945 utáni legnagyobb lengyelországi határvédelmi projektnek nevezték a 2028-ig a keleti határ mintegy 700 kilométeres szakaszán, ezen belül a fehérorosz határ 400 kilométeres szakaszán létesítendő, a lengyel-fehérorosz határon már álló acélkerítést is magában foglaló Keleti Pajzsot. Tomczyk elmondta: a határvédelem és az ezt szolgáló felszerelés tekintetében fel akarják használni Ukrajna jelenlegi tapasztatát.

Kosiniak-Kamysz elmondta: a korszerű térfigyelő és drónrendszerekből, terepakadályokból, valamint a lakosság és a katonák számára szánt búvóhelyekből álló, a létrehozandó lengyel légvédelmi pajzs műholdrendszerével is összehangolt program célkitűzéseit a NATO-ban és az EU-ban is be fogják mutatni.

A projekt összhangban van a NATO és az EU elrettentő és védelmi terveivel – húzta alá a miniszter.

A pajzsot az állami költségvetésből finanszírozzák, de uniós forrásokért is folyamodnak e célból – jelezte. „Bízunk benne, hogy a következő uniós költségvetésekben lesznek ilyen források nemcsak Lengyelország, hanem a balti államok számára is” – jelentette ki Kosiniak-Kamysz.

Kukula altábornagy közölte: a pajzs keretében egyes helyeken előkészítik a terepet aknamezők létesítésére is. Aláhúzta: magát a robbanóanyagot csak „a háború elkerülhetetlensége esetén” telepítenék oda.

Tomczyk bejelentése szerint néhány héten belül benyújtják a parlamenti alsóházba az ország biztonsága szempontjából kiemelt jelentőségű beruházásokról, ezen belül a határvédelmet érintő projektekről szóló törvénytervezetet.