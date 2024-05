A kettős mércéről forgatott a Jó világ stábja Brüsszelben és Varsóban

A kettős mércéről szól a Jó világ, az M1 új külpolitikai háttérműsorának negyedik része. Joó Csaba szerkesztő-riporter az először betiltott, majd végül mégis engedélyezett Nemzeti Konzervativizmus Konferencián keresztül mutatja be, hogy hogyan is működik a brüsszeli kettős mérce. A stáb emellett Lengyelországban és Finnországban is megnézte, ott hogyan alkalmazzák a kettős mércét.

Kettős mércéről akkor beszélünk, ha két vagy több embert, helyzetet vagy eseményt másképpen értékelünk, bár ugyanolyan értékelést érdemelnek. A kettős mérce egy egyre gyakrabban előforduló fogalom, főleg Magyarország és az Európai Unió tekintetében. A Jó világ stábja a negyedik részben annak járt utána, hogy az Európai Unió vezetése valóban nyíltan alkalmazza-e a kettős mércét Magyarországgal szemben. Kapcsolódó tartalom Brüsszel óriási nyomást helyez Magyarországra, hogy beengedje a migránsokat Az Európai Bíróság ítélete szerint Magyarországnak napi 6 millió forintot kellene fizetnie, amíg nem engedi meg, hogy a migránsok magyar területen nyújthassák be menekültjog iránti kérelmüket. „Ne lőjenek!” – mondta Orbán Viktor áprilisban Brüsszelben, amikor megérkezett a Nemzeti Konzervativizmus Konferenciára. Talán emlékeznek még a képsorokra, amikor a brüsszeli rendőrség blokád alá vonta a rendezvény helyszínét, miután az érintett brüsszeli kerület polgármestere betiltatta az eseményt. „A kettős mérce igencsak különleges megnyilvánulásának lehettünk szemtanúi.” Joó Csaba és stábja először Strasbourgban kereste a választ a kettős mércével kapcsolatos problémákra. Több EP-képviselő ugyanis a konferencia betiltásáról szeretett volna vitázni, de kérésüket nem vette napirendjére az Európai Parlament. Ezután Brüsszelbe utaztak, ahol sorra felkeresték azokat a helyszíneket, ahol a NatCon-t szerették volna megrendezni. Kapcsolódó tartalom Az MCC pert indít a brüsszeli kerületi polgármester ellen, aki betiltotta a szervezet konferenciáját A kerületi polgármester „a közbiztonság garantálása érdekében” közigazgatási végzésben tiltotta meg az MCC április 16-17-i Nemzeti Konzervativizmus Konferencia (NatCon) című rendezvényét. Bár a polgármester betiltotta a rendezvényt, a bíróság végül mégis engedélyt adott az esemény megrendezésére. „Itt vagyunk a kerület polgármesteri hivatala előtt, ez Emir Kir polgármester irodája. Kerestük a szocialista politikust, küldtünk neki e-mailt, hogy szeretnénk vele interjút készíteni. Szerettük volna megtudni azt, hogy mit gondol, mennyire fér bele a szólásszabadságba és a demokráciába az, hogy betiltanak egy konzervatív rendezvényt” – számolt be Joó Csaba Brüsszelből. A polgármester azonban válaszra sem méltatta a Jó világ stábját. A stáb Varsóban és Finnországban is forgatott, hogy bemutassa, más országokban hogyan alkalmazzák a kettős mércét. Kapcsolódó tartalom Lengyel alkotmánybíróság: szabálytalan volt a közmédia felszámolása Az alkotmánybíróság öttagú összetételben döntött, egy bíró ellenezte a végzést. A Jó világ negyedik részét hétfőn, a 19:30-as Híradó után láthatják az M1-en. A kiemelt kép illusztráció: Josep Borrell, az Európai unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője és Donald Tusk lengyel miniszterelnök az EU kétnapos brüsszeli csúcstalálkozójának ülésén 2024. március 22-én (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)