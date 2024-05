Marine Le Pen azt üzente Giorgia Meloninak, hogy együtt győzni tudnak Európában

Együtt győzünk Európában, nem halaszthatjuk el a mostani lehetőséget – hangoztatta Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés (RN) vezetője a Corriere della Sera című olasz napilapban politikai egységet szorgalmazva az olasz jobboldalt vezető Giorgia Melonival vasárnap.

Marine Le Pen úgy vélte, hogy az Olasz Testvérekkel (FdI) fenntartott egység segítségével a jobboldali erők a második legnagyobb frakciócsoporttá válhatnak az Európai Parlamentben a júniusi választásokat követően.

Kifejtette, hogy Melonival egyetértenek az Európát érintő leglényegesebb kérdésekben, a többi között abban, hogy vissza kell szereznünk az országaink feletti ellenőrzést.

„Itt az ideje az egységnek. Nagyon hasznos lenne, a mostanihoz hasonló lehetőséget nem szabad elszalasztanunk” – mondta Marine Le Pen a Corriere della Serának.

A jobboldali politikus szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság távozó elnöke „tudja, hogy lejárt az ideje, és szavazatokat igyekszik vásárolni.

Marine Le Pen szerint az RN EP-képviselői soha nem fognak Ursula von der Leyenre szavazni, aki pusztító politikát folytatott az európai népek számára. „Elérkezett az ideje, hogy végleg pontot tegyünk mérgező mandátumára” – fogalmazott a francia politikus.

Meloni az FdI elnöke, s egyben az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) európai pártcsalád vezetője is.

Meloni pénteken úgy nyilatkozott, hogy az ECR bizonyos témákban, ahogyan eddig is történt, továbbra is együtt kíván működni az Identitás és Demokrácia (ID) európai frakciójával, amelynek a Nemzeti Tömörülés és a Matteo Salvini vezette Liga olasz kormánypárt is a tagja.

Meloni hangsúlyozta, hogy az Európai Konzervatívok és Reformerek, valamint az Identitás és Demokrácia nem terveznek fúziót.