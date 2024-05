Több mint 300 embert temetett maga alá a földcsuszamlás Pápua-Új-Guineán

A katasztrófa elsősorban az Enga tartománybeli Kaokalam falut sújtotta, de a környéken több más kistelepülés is érintett volt.

A ritkán lakott területet az ország északi részén a földcsuszamlás elzárta a külvilágtól, az utak járhatatlanná váltak, és a térséget jelenleg csak helikopterekkel lehet megközelíteni. Az első mentőegységek már megérkeztek, eddig négy holttestet találtak meg, de az áldozatok száma ennél sokkal magasabb lehet.

More than 100 people are feared dead after a massive landslide hit Kaokalam Village in Papua New Guinea https://t.co/021Y1EhT5M pic.twitter.com/Y9H7v3YgjY

