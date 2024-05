Többen meghaltak egy iowai kisvároson végigsöprő tornádó miatt

A forgószél lakóépületeket és autókat semmisített meg, fákat csavart ki az állam székhelyétől, Des Moines-tól 90 kilométerre délnyugatra fekvő, mintegy 2000 lakosú kisvárosban, amelynek nagy részét elpusztította. Mivel az iowai hatóságok jelentése szerint még zajlik a lakosok összeszámlálása, a halálos áldozatok pontos számát egyelőre nem közölték.

A nap folyamán az állam több részén is kialakultak tornádók, egyikük ledöntött egy 76 méter magas szélerőművet Iowa délnyugati részén, illetve több szélturbina is kigyulladt és megrongálódott. A keddi forgószelek erejét jelzi, hogy ezeket a szélerőműveket úgy építették, hogy ellenálljanak a tornádóknak, hurrikánoknak és más erős szeleknek.

My view from the back seat with Team Dominator today as this tornado pounds the daylights out of some wind turbines near Greenfield, Iowa. pic.twitter.com/lt9GeacSQe

— LocalMan Weather (@localmanweather) May 22, 2024