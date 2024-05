Soltész Miklós: A határon túli magyarok támogatása a magyar megmaradást szolgálja

Az, hogy Magyarország kormánya a határon túli magyarokat támogatja, majdnem olyan természetes, „mint ahogy levegőt veszünk”, ez kötelessége is, mivel ezzel a magyar megmaradást szolgálja – fejtette ki Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szerdán Máramarosszigeten.

Az államtitkár a Leőwey Klára Elméleti Líceumba tagolt Árpád-házi Szent Kinga Bölcsőde és Óvoda átadásán vett részt az ukrán határ melletti romániai kisvárosban.

Beszédében természetesnek nevezte a magyar kormány templomfelújítási és óvodaépítési programját is, amelyekkel a határon túli magyarokat is segíti. Közölte: a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében a 885 beruházásból 480 Románia területén van, ahol 90 új bölcsőde-óvoda épült és 390-et bővítettek, felújítottak. Hangsúlyozta: ezek a román államnak is hasznosak, fontosnak nevezve, hogy a nemzeteknek ne csak múltja, hanem jövője is legyen.

Soltész Miklós beszédében az első magyarországi bölcsőde alapítását idézte fel, és közölte: a máramarosszigeti óvoda is hasonló eltökéltség, összefogás eredménye. Megköszönte a katolikus egyház, az RMDSZ és a városvezetés segítségét, a román elöljárókat arra kérte: látogassák meg a magyarországi román közösségeket, hogy lássák: a magyar kormány őket is ugyanolyan természetességgel támogatja.

Kiemelte: a keresztény óvoda, bölcsőde a keresztény tanítást viszi tovább, mely a mai kor múlandó ideológiáival szemben mindig megadta a választ arra, hogyan kell élni. Arra intette a jelenlévőket: ne engedjék, hogy a különböző ideológiák eltántorítsák gyerekeiket a krisztusi tanítástól.

„A máramarosszigeti jó együttműködés arra is rávilágít, hogy románok és magyarok együtt tudnak élni, azt bizonyítja a nemzetek előtt – pláne a mai korban -, hogy igenis békességben, közös célokkal sok mindent meg tudunk valósítani. Bizonyítja, hogy akár testvérnépek is, orosz és ukrán, a békesség útjára térhetnek” – fogalmazott az államtitkár.

Kitért a június 9-i romániai önkormányzati és EP-választásokra, kérve a máramarosszigeti, erdélyi magyarokat: mutassák fel az összefogás erejét, és azokat támogassák szavazatukkal, akik bizonyították, hogy tudnak tenni a közösségért, a békességet szorgalmazzák.

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke beszédében aláhúzta: az új intézmény minden tekintetben megfelel a XXI. század követelményeinek, a gyerekek biztonságban vannak benne. Hangsúlyozta ugyanakkor: „nemcsak falakat jelent, hanem szellemiséget is”, és az intézményben a gyerekek megkapják a nélkülözhetetlen alapot ahhoz, hogy különbséget tudjanak tenni a jó és rossz között, a helyes és helytelen között.

Kiemelte az oktatási intézmények fontosságát a magyar nyelv, kultúra és identitás megőrzősében, rámutatva, hogy az RMDSZ ezért tűzte ki célul a magyar intézményhálózat kiépítését Máramarostól Temesvárig, Dévától a moldvai csángó közösségekig.

Rámutatott: a bölcsőde-óvoda építése a jövőt jelenti, azt, hogy a közösség bízik abban, hogy van jövője. Megköszönte a máramarosszigeti magyarok intézményépítő munkáját, összefogását, a történelmi magyar egyházak és a magyar kormány támogatását, hangsúlyozva, hogy az intézmény révén nemcsak a máramarosszigeti magyarság, hanem a város is gazdagabb lett.

„Akkor, amikor közösségként viselkedünk, tudunk lépni, minden nehéz problémára, kérdésre megtaláljuk a jó választ, a helyes választ, és én arra biztatom önöket, hogy a következő időszakban is közösségként éljünk és közösségként gondolkodjunk, viselkedjünk” – mondta Kelemen Hunor, kérve az erdélyi magyarokat, hogy mutassák fel a közösség erejét, és akkor lesz hangjuk az országban, Európában.

Kósa Attila iskolaigazgató felidézte: „egy maroknyi máramarosszigeti magyar mert nagyot álmodni”, és 21 éve megvalósult az önálló magyar iskola, melyhez most új óvodaépület is tartozik.

Hangsúlyozta: a cél megtölteni élettel az épületet, hogy a közösséget, a nemzetet és a jövőt szolgálja. Köszönetet mondott a magyar kormánynak és a katolikus egyháznak, hogy segítik a máramarosszigeti magyarságot a megmaradásért folytatott küzdelemében.

Az épületre Schönberger Jenő szatmári római katolikus megyéspüspök és Bogdán Szabolcs János királyhágómelléki református püspök mondott áldást.

A máramarosszigeti magyarság megmaradása szempontjából kiemelkedő jelentőségű bölcsőde és óvoda számára a Borromeo Szent Károly Római Katolikus Plébánia ajánlotta fel főtéri épületét és telkét, melyet a magyar kormány óvodafejlesztési programja keretében újítottak fel közel 660 millió forintos támogatással.

Az épület 57 kisgyermek számára biztosít magyar nyelvű oktatást, egy bölcsődei és három óvodai csoportban.

A legutóbbi romániai népszámláláson a 33 ezer lakosú Máramarosszigeten 2771-en vallották magukat magyar nemzetiségűnek.