Írország is bejelentette szerdán, hogy elismeri az önálló palesztin államot.

Simon Harris ír kormányfő azt mondta, bízik benne, hogy a következő hetekben további országok is meghozzák ezt a döntést.

Szerdán a norvég miniszterelnök is bejelentette, hogy Norvégia hivatalosan is önálló államként fogja elismerni Palesztinát. A nap folyamán Spanyolország hasonló bejelentésére is lehet számítani.