Fico-merénylet: más hírhedt merénylőkkel is szimpatizált könyveiben a feltételezett elkövető egy szlovák lap szerint

Megértést tanúsított két másik szlovákiai merénylő iránt, valamint megemlített több, a világban történt tömeggyilkosságot, és az erőszak elfogadhatóságán is töprengett az általa írt könyvekben a Robert Fico szlovák kormányfő elleni merénylet feltételezett elkövetője – jelentette a Dennik N című szlovák napilap.

Az ügyészség által csak Juraj C.-ként azonosított 71 éves gyanúsított – aki amatőr költőként három verseskötetet adott ki – a lap szerint amellett, hogy egyik könyvében leírta azt is, hogy esetleg bepereli Ficót, szimpátiáját fejezte ki Lubomir Harman iránt, aki 2010-ben hét embert ölt meg, és több mint egy tucatot megsebesített, valamint méltatta a Juhász Milan nevű rendőrt is, aki 2012-ben három embert lőtt le, két másikat pedig megsebesített.

Juhász esete azért is keltett figyelmet, mert áldozatai egy roma család tagjai voltak, Juraj C. pedig korábban is hangot adott faji előítéleteinek a romákkal szemben. A Dennik N. által idézett könyvében a férfi aggodalmát fejezte ki a Szlovákiában népes kisebbséget alkotó romák miatt, akiket a bűnözés daganatának nevezett. 2015-ben megjelent, Etafa című, a cigányokról és romákról alcímet viselő könyvének előszavában ugyanakkor elismerő szavakkal is illette a roma kisebbséget, hozzátéve, hogy szakemberek, és a nagyközönség körében is konstruktív vitát szeretne kezdeményezni a kérdésben.

Könyvében e mellett más vérengzéseket is felidézett, köztük a Charlie Hebdo című szatirikus újság párizsi irodájában 2015-ben végrehajtott, valamint a norvég Anders Breivik által 2011 júliusában elkövetett tömeggyilkosságokat.