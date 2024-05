Digitalizációt szorgalmaz Cseke Attila, az RMDSZ Bihar megyei tanácselnökjelöltje

Digitalizációt, az európai uniós programoknak online platformon való elérését, és bihari márkanév létrehozását szorgalmazta Cseke Attila, az RMDSZ Bihar megyei tanácselnökjelöltje szerdai sajtótájékoztatóján.

Az Erdon.ro nagyváradi hírportál beszámolója szerint a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusa választási programjának két újabb fejezetét ismertette, hangsúlyozva, hogy 2030-ra Bihar megyének modellértékűvé kell válnia Románia összes többi megyéje számára.

Felidézte: az infrastruktúra terén megtörténtek az első lépések, fejlesztési minisztersége alatt több mint egymilliárd euró érkezett a megyébe. „Ma nincs egyetlen olyan település sem – beleértve Nagyváradot is –, amely ne lenne haszonélvezetője ennek a bukaresti jelenlétnek különböző beruházások formájában” – idézte Cseke Attilát a hírportál.

Aláhúzta:

Biharnak „okosmegyévé” kell válnia, a megyei közgyűlésnek digitális platformon elérhetővé kell tennie a megpályázható pénzalapokat. Emlékeztetett, hogy a bukaresti minisztériumok közül az általa irányított volt az első, amely online hozzáférhetővé tette az országos helyreállítási terv (PNRR) rá eső 7,3 milliárd eurós keretét.

Cseke Attila szerint az engedélyek és egyéb dokumentációk beszerzése is a virtuális térben kell történjen. Mint mondta, a megyei önkormányzat a polgármestereket is ösztönözhetné a digitalizációra, az okosmegye koncepciónak pedig az idegenforgalmi kínálat online népszerűsítése is része, a turisztikai útvonalakat is egyetlen platformon kellene összesíteni.

Cseke Attila a vállalkozások támogatására is kitért, hangsúlyozva, hogy a kedvező üzleti környezet magasabb életszínvonalat, jól fizetett munkahelyeket eredményez. Elmondta: az RMDSZ benépesítené a létező ipari parkokat, Nagyszalontán és Érmihályfalván pedig újakat létesítene. Kiemelte a gazdasági és pénzügyi ismeretek oktatását, a vállalkozók támogatását az uniós pénzforrások lehívásában, és a helyi termékek felkarolását egy bihari márkanév létrehozásával.

Kiemelt kép: Cseke Attila szenátor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Bihar megyei szervezetének elnöke beszédet mond a szövetség Partiumi kampányhajrá! nevű országos kampányrendezvényén a nagyváradi várban 2024. május 16-án (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)