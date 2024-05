Államfővé választották a korábbi közbiztonsági minisztert Vietnamban

To Lam korábbi közbiztonsági minisztert választotta meg új államelnöknek szerdán a vietnami nemzetgyűlés Hanoiban.

A Reuters hírügynökség által idézett szakértők szerint az új elnök megszavazása, valamint Tran Thanh Man, a vietnami nemzetgyűlés új elnökének kinevezése lehetőséget nyújthat a két hónapja tartó feszült politikai helyzet megoldására, amely során az ország öt vezetője közül hárman is távoztak pozíciójukból tisztázatlan ballépések miatt. Ezen felül az elemzők szerint To Lam számára így esély nyílhat, hogy idővel a Vietnami Kommunista Párt (VKP) főtitkára is lehessen.

Vietnamban egypártrendszer van, és To Lam volt az egyetlen jelölt, akit a képviselők egyhangúlag választottak elnökké. A VKP még a múlt héten jelölte ki az elnöki pozíció betöltésére.

A közbiztonsági minisztérium vezetőjeként a most 66 éves To Lam a korrupcióellenes harc központi alakja volt. Megválasztása után kijelentette, hogy elnökként is „kitartóan folytatja a korrupció elleni harcot”.

Az elnöki pozíció jóllehet Vietnam négy legrangosabb tisztségének egyike – a pártfőtitkár, a miniszterelnök és a nemzetgyűlés elnöke mellett –, szerepe többnyire névleges.

Pham Minh Chinh miniszterelnök a közbiztonsági miniszter-helyettest jelölte ki a közbiztonsági minisztérium ideiglenes vezetésére – közölte a helyi média egy kormányközleményre hivatkozva.