Soltész Miklós: Miközben mások pusztítanak, „nekünk lelkeket, gyerekeket és családokat kell menteni”

Miközben mások embereket pusztítanak a háborúban, nekünk lelkeket, gyerekeket és családokat kell menteni – jelentette ki Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára kedden Zilahon.

A politikus az épülő református iskola munkálatait tekintette meg az erdélyi városban, és bejelentette: a magyar kormány idén egymilliárd forinttal támogatja a beruházást. Az iskola építése azután kezdődött, hogy a román hatóságok megakadályozták a kollégium régi épületének visszaszolgáltatását.

Emlékeztetett:

a zilahi Wesselényi Református Kollégium története közel 500 évre nyúlik vissza, és „a hagyomány kötelez”.

A megmaradáshoz iskolára, óvodára van szükség. Az alma mater történetét megtörte Trianon, a második világháború és a kommunista diktatúra is, és az egyház a gyerek neveléséért folytatott küzdelmében a rendszerváltást követően is sok akadályba ütközött – mondta a visszaszolgáltatást akadályozó perekre utalva.

Közölte: a nehézségek sokszor megerősítik a közösséget, új lehetőséget biztosítanak, ugyanakkor sietni kell, mert „nehéz helyzetben van a világ”, minden elvesztegetett hét és hónap elvesztett lelkeket, családokat jelenthet.

„Éppen ezért nagy örömmel jelentem be, hogy a magyar kormány részéről megszületett a döntés, amely támogatja az iskolának az építését: idén egymilliárd forinttal tudjuk segíteni a beruházást”

– mondta. Hozzátette: az iskolaépítés a román államnak is hasznos, hozzá folyik be az adó, és a város is szépül. „Én hiszem azt, hogy néhány év múlva gyermekektől lesz hangos ez az iskola” – mondta, megköszönve a református egyház küzdelmét.

A magyar kormány számos „pofont kap” Brüsszeltől csak azért, mert kiáll az értékek, a nemzet, a kereszténység kétezer éves tanítása mellett, amely összehasonlíthatatlanul többet ér „minden más most felbuggyanó ideológiánál” – hívta fel a figyelmet Soltész Miklós, aki szerint utóbbiak hamar eltűnnek, miközben az egyházakkal közösen őrzött érték örök, s ezért „minden pénzt megér”.

A június 9-i romániai helyhatósági és EP-választásokra is kitért, aláhúzva: ahhoz, hogy építkezni lehessen, ne fogyjon a magyarság, erős képviseletre és erős országokra van szükség. Arra biztatta a zilahi, erdélyi magyarokat, „vegyék komolyan” a választásokat, mivel részvételükkel a magyar közösség jövőjét szolgálják. Akkor is menjenek el szavazni, ha „lefutottnak” tűnik a helyzet, ha kicsi a magyar közösség, mert az EP-listát is erősítik voksukkal – mondta.

Bogdán Szabolcs János, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke felidézte: az egyház nem kapta vissza a kommunista hatóságok által államosított épületeit, és nem mond le róluk.

„Nem rágódunk, nem jajgatunk, nem kesergünk, hanem elindulunk az új úton, amit Isten nyit előttünk”

– nyilatkozott a püspök.

Felidézte, hogy amikor évekkel ezelőtt felmerült az új iskola építésének gondolata, sokan legyintettek, és azt mondták, nem lesz belőle semmi. „De Isten másképp gondolta, mozgásba hozott mindent és mindenkit, sokakat. Kimunkálta, hogy legyenek minél többen azok, akik tényleg hisznek ebben az építkezésben, akik elkötelezetten az ügy mellé állnak” – mutatott rá.

Úgy fogalmazott, Magyarország kormányában a szilágysági magyarok olyan támogatót kaptak, „amely nem csak az anyagi forrásokat jelenti, hanem a lelki támogatást is”, hiszen érezhetik, hogy nincsenek magukra hagyatva. „Testvéreink vannak, és ez megerősítő számunkra” – mondta.

Ma „kezd kibontakozni” az épület, „már most, így ebben a formájában is hirdeti Isten dicsőségét”, és az anyaországi támogatás révén a folytatás is biztosított

– adott hálát a segítségért a püspök.

Seres Dénes parlamenti képviselő, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Szilágy megyei elnöke szerint az új iskola „ma már valóság”, és be fogja tölteni azt a szerepet, amelyet elődje. Aláhúzta: fontos, hogy a magyarság képviselői a június 9-i választások után is jelen legyenek az önkormányzatokban, hogy folytatni lehessen az iskola építését, működtetését.

Az új iskola négyszintes épületét 2022-ben kezdték el építeni, miután az egyház megvásárolt egy erre alkalmas telket. Az új épületben kéttucatnyi osztályterem, szaktermek, aula, könyvtár, sportterem és sportpálya lesz.

A Wesselényi-kollégium épületét 2021-ben ugyan visszaszolgáltatták az egyházkerületnek, de az önkormányzat megóvta az ítéletet. Az óvodától érettségiig közel 500 gyerek oktatását biztosító tanintézet ma az egykori diákotthon épületében működik, amely régóta szűkösnek bizonyul.

Kiemelt képen: Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. (Fotó: MTI/Purger Tamás)