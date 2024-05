Kicsinyét védő jávorszarvas végzett a 70 éves férfival

Az alaszkai férfi két újszülött jávorszarvasborjút akart lefotózni, amikor az anyaállat rátámadt.

Elhunyt Dale Chorman 70 éves alaszkai lakos, miután megtámadta egy jávorszarvas. A nőstény nemrég hozta világra a borjakat Homerben – mondta Austin McDaniel, az alaszkai közbiztonsági minisztérium szóvivője.

Mother moose kills Alaska man, 70, attempting to take photos of her newborn calves https://t.co/IHLSdBOAy5 pic.twitter.com/ybwAQBeIgO — New York Post (@nypost) May 21, 2024

„Két túrázó a bozótosban sétálva kutatott a jávorszarvasok után, amikor a nőstény rájuk támadt. Dale Chorman belehalt sérüléseibe, de társának sikerült elmenekülnie a helyszínről.”

A másik férfi nem sérült meg, és nem volt szemtanúja a történteknek, így a hatóságok nem tudják megmondani, hogy az állat hogyan végzett Chormannel.

A mentősök Dale-t a helysínen halottnak nyilvánították. A nőstényszarvas addigra elhagyta a területet – közölték az alaszkai rendőrök.

Alaszkában, a mintegy 737 ezer lakosú államban akár 200 ezer jávorszarvas is élhet.

Az állatok általában nem agresszívek, de provokáció esetén azzá válhatnak – olvasható az állami halászati és vadászati minisztérium honlapján.

„A jávorszarvasok ellési időszaka az az időszak, amikor mindenképpen extra teret kell adni nekik. A borjakkal rendelkező tehenek az agresszívebb jávorszarvasok közé tartoznak.”

Egy kisebb felnőtt nőstény jávorszarvas akár 360 kilogrammot is nyomhat, míg egy nagy felnőtt hím akár ennek kétszeresét is elérheti. Az állatok közel két méter magasra is megnőhetnek.