Földrengés rázta meg a dél-olaszországi Nápoly térségét

A földrengés fészke az amerikai földtani intézet (USGS) szerint a Campi Flegrei vulkáni terület térségében volt, 10 kilométeres mélységben. Az USGS 4,1-es erősségűre becsülte a földmozgás erejét.

Sajtójelentések szerint a rengést a környező településeken és Nápolyban is érezték.

Egyelőre nincsenek értesülések nagyobb károkról, vagy esetleges áldozatokról, sokan azonban megijedtek, és az utcákra szaladtak.

🚨‼️ URGENT – Italy: New seismic eruptions in the Phlegraean fields, Naples with some tremors in Pozzuoli: these are hours of great fear, that a new eruption 🌋 can happen at the Campi Flegrei #Italy #Earthquake #CampiFlegrei #Napoli #Naples #Phlegraean #Pozzuoli #terremoto pic.twitter.com/rZQg66xC33

