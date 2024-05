Ebrahim Raiszi, a fekete turbános mullah: keményvonalas vezetőt búcsúztat Irán

„Ő volt a teheráni mészáros”, felgyorsította az ország nukleáris programját, és „Iránt egy Izraellel folytatott háború szélére sodorta”, erkölcsrendőrsége zaklatta a „rosszul lefátyolozott” lányokat – a vezető nyugati lapok főleg e pontokat emelik ki a helikopterbalesetben elhunyt Ebrahim Raiszi, Irán második legmagasabb rangú vezetője kapcsán, megemlítve: Raiszit a legfőbb vezetői posztot betöltő Ali Hamenei ajatollah lehetséges utódjának tekintették.

A 2010-es szmolenszki repülőgép-szerencsétlenséget idézte fel Andrzej Duda lengyel elnök Ebrahim Raiszi iráni elnök és Hoszein Amirabdollahián külügyminiszter helikopterbalesete után – az első európai vezetők egyikeként aki kommentálta a történteket. A lengyel elnök által felidézett szmolenszki balesetben 96 ember, köztük az akkori lengyel elnök, Lech Kaczyński is életét veszítette. Duda azt mondta:

„Különös megértéssel csatlakozunk az áldozatok hozzátartozóihoz és az iráni nemzethez imában és gyászban”.

Izraelnek nincs köze az iráni elnök helikopter-balesetben bekövetkezett halálához – sietett kijelenteni egy izraeli tisztségviselő hétfőn a Reuters hírügynökségnek. „Nem mi voltunk ” – mondta a névtelenséget kérő tisztviselő.

Az elhunyt elnök repülőgép-balesete kapcsán több orgánum is vállalkozott rá, hogy összefoglalja: ki volt a posztját 2021 óta betöltő Ebrahim Raiszi iráni elnök, akinek emlékére hétfőn ötnapos gyászt hirdetett Ali Hamenei ajatollah?

BREAKING: PEOPLE IN IRAN FLOOD THE STREET TO MOURN THE PASSING OF PRESIDENT RAISI AND HIS DELEGATION pic.twitter.com/OqUOt6o3gw — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) May 20, 2024

„Mohamed családjának leszármazottja”

Az 1960-ban az Irán északkeleti részén fekvő Mashhad szent városában született Ebrahim Raissi az iszlám köztársaság egyik legsötétebb arca, amelyet az elmúlt negyvenöt évben nyílt erőszak árán segített megszilárdítani – írja összeállításában a Le Figaro.

A papi családba született Raiszi felmenői között olyan

„zöld turbános” kiváltságosok is szerepeltek,

akik egyenesen Mohamed próféta rokonságából vezették le származásukat. Raiszi a síita iszlám hivatalos központjának számító, Teherán mellett fekvő Qom (Kom) városának jogi szemináriumán végzett, ami a bírói poszt betöltésére is alkalmassá tette az iráni jogi-vallási struktúrában.

Az iszlám forradalom későbbi vezére, Homeini ajatollah is itt tanult.

Az iráni iszlám köztársasági hadserege szolidaritást mutat az iráni forradalom idején az utcán lévő tüntetőkkel: együtt viszik Homeini ajatollah, az iráni vallási és politikai vezető plakátjait. (Fotó: Keystone/Getty Images)

A későbbi iráni elnök többször is ajatollahnak nyilvánította magát, ám a vezető papság e titulusát nem ismerte el.

A vérszomjasként emelgetett, „fekete turbános mullah” karrierje Karadzsban kezdődött, amikor nem sokkal az 1979-es iráni iszlám forradalom és a klerikálisok hatalomátvétele után

kinevezték Kom városának főügyészévé.

A teheráni mészáros

Tíz év múlva, 1988-ban Raiszi tagja volt az egyik „halálbizottságnak”, amely kivégzőosztagokat állított fel az iráni börtönökben.

In 1988, the „butcher of Tehran” Ebrahim Raisi executed as many as 33,000 Iranian leftists and students. The victims were loaded into forklift trucks and hanged from cranes. They are finally resting in peace. pic.twitter.com/lixOLlEhQH — Avi Kaner ابراهيم אבי (@AviKaner) May 20, 2024

Abban az évben az ország éppen hogy kilábalt az Irakkal vívott, nyolc évig tartó háborúból. A hatalmában meggyengült Homeini ajatollah,

az Iszlám Köztársaság „atyja” ekkor határozta el, hogy felszámolja a Népi Mudzsahedek mozgalmát.

Ez az iszlamisa-marxista szellemű fegyveres ellenzéki mozgalom iraki félkatonai bázisáról számos támadást indított Irán ellen. Miutám Teherán és Bagdad megkötötte a tűzszünetet, Homeini ajatollah úgynevezett fatvát bocsátott ki, amelyben elrendelte a Népi Mudzsahedekhez (más fordításban: mudzsahedin – a szerk.) hű foglyok kivégzését.

„Több ezer embert likvidáltak. Ezekre a tömeges kivégzésekre tárgyalás és a hozzátartozók tájékoztatása nélkül került sor. Néhány ember, köztük Raiszi irányította a gyilkológépezetet” – idéz a Le Figaro egy névtelenséget kérő iráni aktivistát. A Népi Mudzshedek szervezete ezután elmenekült az országból, ám továbbra is emigráns csoportként működnek. Az EU külügyminiszterei levették a terrorista csoportok listájáról „a száműzött Iráni Mudzsahedinek Népi Szervezetét” – olvashattuk 2009-ben.

🇮🇷 | RESCATE DE LOS CUERPOS Momento en el que fueron rescatados los cuerpos de Ebrahim Raisi y de los otros pasajeros del helicóptero que se estrelló. Los socorristas iraníes recuperaron este lunes por la mañana los cuerpos del presidente iraní, Ebrahim Raisi, y de los otros… pic.twitter.com/Kaafn0XQKH — UHN PLUS (@UHN_Plus) May 20, 2024



A mészárlás egyik felelőseként Raiszi szerepelt a Washington által „az emberi jogok súlyos megsértésében való bűnrészesség” miatt szankciókkal sújtott iráni tisztviselők feketelistáján.

Fölfelé a létrán

A következő évben Raiszi felemelkedett a ranglétrán: Teherán főügyészévé nevezték ki. Ezt a tisztséget 1994-ig töltötte be. Ezt követően 2004-től 2014-ig az igazságügyi tárcavezető, majd az ország főügyésze lett.

Az iráni kormányzathoz való lojalitása okán – melyet a Le Figaro összefoglalója „a rezsimhez való vak hűségként” ír le – 2016-ban előléptették egy nagyhatalmú vallási alapítvány vezetőjévé, amely komoly ipari és ingatlanportfóliót kezel.

Három évvel később Ebrahim Raiszi

az ország igazságszolgáltatásának élén találta magát.

A politikus Ali Khamenei ajatollah (aki Khomeini 1989-ben bekövetkezett halála után követte az első számú vezetőt) hűséges követője volt, akitől iszlám korábban jogtudományi kurzusokat vett, és az ambiciózus „Hujjat al-Islam”-ként (a síita klérusban az ajatollah alatti rang a síita papságban) egy síita szemináriumban is tanított. Raiszi neve kapcsán így

a most 85 éves ajatollahhoz való hűsége miatt gyakran felmerült, hogy ő lehet az egyik lehetséges utódja.

Vallási szigor, újabb áldozatokkal

Három évvel ezelőtt Khamenei új ugródeszkát kínált neki: arra biztatta, hogy induljon az elnökválasztáson. Az „Őrök Tanácsa” 2021. június 18-án választotta meg . mint azt a Le Figaro megjegyzi, az iszlám köztársaság történetének legnagyobb tartózkodási arányával. A politikus ekkor 63 éves volt.

🚨🇮🇷#IRAN: Millions in Isfahan and various other cities conducted demonstrations against the regime and the new hardliner President Raisi. pic.twitter.com/IEs5H9VGIB — Terror Alarm (@Terror_Alarm) November 19, 2021



Amint hatalomra került, az egyesek által „bérgyilkosnak” becézett Raiszi súlyos szigorításokat vezetett be, vallási előírásaival, ahogy a francia lap fogalmaz, „megtámadta a fiatalokat és a nőket”.

Teheránban és az Irán más nagyvárosaiban ismét akcióba lépett az erkölcsrendőrség, amely a „rosszul lefátyolozott” lányokat zaklatja. Egy 24 éves kurd nőt, Mahsa Aminit 2022. szeptember 16-án az egyik ilyen brigád olyan súlyosan bántalmazott, hogy a lány belehalt sérüléseibe.

A Nők, Élet és Szabadság mozgalom tüntetéseit vérbe fojtották, legalább 550 tüntetőt öltek meg. Ezreket tartóztattak le, fiatalokat koholt perekben halálra ítéltek – foglalja össze a Le Figaro az utóbbi évek történéseit.

Sarina Esmailzadeh, 16, beaten to death by Iranian security forces for protesting for women’s rights in Iran. Nika Shakarami, 16, killed after burning her headscarf in protest. Hadis Najafi, 23, shot multiple times during demonstrations sparked by the death of Mahsa Amini, 22, pic.twitter.com/rf087dCZkS — DUA LIPA (@DUALIPA) October 8, 2022

Háborúk kora

Az Izraellel évek óta tartó árnyékháború a múlt hónapban tört ki, miután Irán több száz rakétát és drónt lőtt ki a zsidó államra. Ez a támadás a két ország közötti feszültség eszkalálódása miatt következett be, miután a Hamász,

egy Irán által támogatott militáns csoport október 7-én rajtaütött Izraelen

– teszi hozzá a Sky News.

Ugyanebben az időszakban Irán Oroszország megbízható külföldi beszállítójává vált a katonai drónok terén. Tavaly Irán megállapodást kötött Szaúd-Arábiával, és helyreállította a diplomáciai kapcsolatokat a sivatagi királysággal – emlékeztet a brit hírtelevízió.

A következő elnökválasztásra 2025-ben került volna sor, a kialakult helyzet miatt azonban elképzelhető, hogy már idén júliusban megrendezik – közölte a Reuters hírügynökség.

Kiemelt kép: Ebrahim Raiszi iráni elnök sajtótájékoztatót tart Teheránban 2023. augusztus 29-én. (Fotó: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh)