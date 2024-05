Premier a Dunán: Egy történet, amiben semmi sem az, aminek látszik

Televízióban először a Dunán mutatják be május 26-án 21 órakor az 1968 – Egy szerelem rekonstrukciója című filmet. A politika által megkeserített valós szerelmi történetet bemutató alkotás forgatásáról és örök érvényű üzenetéről a két főszereplő beszélt a Család-barát stúdiójában.

Az 1968 – Egy szerelem rekonstrukciója című tévéfilm egy szerelmespárról szól, akiknek a kapcsolatát 1968-ban rejtélyes módon hasította ketté a történelem. A május 26-i televíziós premier kapcsán a főszerepeket alakító színművészek, Barta Ágnes és Mészáros Martin a Duna Család-barát című műsorának voltak vendégei.

„Miklós 1968-ban fiatal egyetemista éveit éli és beleszeret egy gépíró lányba, aki az angol nagykövetségen dolgozik, és az imperialista Angliából származik. A bonyodalom ebből adódik, szerelmüket ugyanis elkezdik megfigyelni” – magyarázta a politikai szállal átitatott szerelmi történet alaphelyzetét a Miklóst alakító Mészáros Martin.

A valós eseményeket bemutató film Tóth Miklós eredeti történetén, visszaemlékezésén alapul, aki maga is meghatározó része a filmnek „Úgy kellett felépítenem a karaktert, hogy akit megformálok, az valós személyként 55 évvel későbbi énjével ott áll mellettem. Egyből visszajelzést ad a történtekre és láttam, ahogy az akkori események hatása újra felkavarja” – avatta be a nézőket a forgatás eseményeibe a színművész. A szerelmét, Alexandrát alakító Barta Ágnes is támaszkodott karaktere megformálásában Tóth Miklós emlékeire, általa a forgatókönyvön túl is megismerhették a szerelmes fiatal lány alakját. „A történet legnagyobb szépsége, hogy ők megéltek egy szerelmet egy vészterhes korban. A film üzenete, hogy az emberek a legnagyobb nehézségek közepette is szerelmesek, szeretik egymást” – fogalmazott Barta Ágnes. Mészáros Martin hozzátette: „bárhogy próbálták ellehetetleníteni, akár embertelen eszközökkel is, a szerelem mindenen túl próbált érvényesülni.”

1968 – Egy szerelem rekonstrukciója május 26-án 21 órakor a Dunán és május 28-án 21 órakor az M5 kulturális csatornán.

