Gál Kinga szerint erős konzervatív jobboldalra van szükség az Európai Parlamentben

Erős konzervatív jobboldalra van szükség az Európai Parlamentben – jelentette ki Gál Kinga a Fidesz alelnöke Madridban, a spanyol Vox párt EuropaViva24 elnevezésű, többnapos politikai konvencióján, ahol a kontinens jövőjéről rendezett kerekasztal-beszélgetésen vett rész szombaton.

Mint mondta, az elmúlt öt évben hibás döntések születtek Brüsszelben. „Azokra a válságokra, amelyek az elmúlt időszakban Európát érték, gyakorlatilag az Európai Bizottság centralizmussal és a tagállamok gyengítésével válaszolt. Ezt a trendet meg kell fordítani” – hangsúlyozta.

Gál Kinga kifejtette: a brüsszeli döntéshozók szembemennek azzal, ahogy az Európai Uniót annak idején az alapítóatyák elképzelték, mert nem a békét, az emberek jólétét, a stabilitást és a biztonságot szolgálják.

„Olyan háborús pszichózis van Brüsszel részéről, olyan döntések születnek, amelyek behozzák az illegális bevándorlókat, ahelyett, hogy a külső határokat védenék,

amelyek veszélyeztetik a gyermekeink generációját, mert a genderpropagandát hoznák be az iskolába” – fogalmazott.

A Fidesz alelnöke kitért arra is, hogy bízik a júliusban kezdődő soros magyar EU-elnökség sikerében, amelyen prioritást fognak élvezni az európai polgárokat érintő olyan valódi kérdések, mint az európai versenyképesség megerősítése vagy a védelmi képesség megerősítése.

„Annak ellenére, hogy a kettős standardok és az uniós hipokrita álláspont mellett folyamatosan arról beszélnek, hogy nem akarják hagyni, hogy nekünk meglegyen ez az elnökségünk” – tette hozzá.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója, A szabadság, szemben az eltörlés kultúrájával című kerekasztal-beszélgetésen arra hívta fel a figyelmet, hogy ma már a külpolitika rangjára emelkedett az érzelem és ideológia vezérelt woke gondolkodásmód.

„Ezért alakult ki szerintem ez a borzasztó háborús pszichózis Nyugaton, és ezért alakult ki, hogy kikopott a szótárukból a woke-istáknak a liberálisoknak, a baloldalnak a béke, és csak a háborúról, csak a katonai utánpótlásról, csak arról tudnak beszélni, hogy ennek a konfliktusnak csak a harctéren lehet megoldása” – jelentette ki.

Hangsúlyozta:

egész Európa érdeke a békepárti antiglobalista jobboldal összefogása, ezt a célt szolgálta a Budapesten rendezett CPAC Hungary konferencia is, az EP-választásokon pedig egy teljesen világos jobboldali alternatívára van szükség.

„Habár a woke egy új, idegen hangzású szó számunkra, nagyon is jól ismerjük, ezt korábban úgy hívták, hogy kommunizmus. Csak most a bolsevikek bolsewoke-ok lettek, de igazából ugyanazt csinálják ma is, mint a kommunisták, az Isten, haza, család hármas egységét támadják” – fogalmazott. Szánthó Miklós.

Az EuropaViva24 rendezvény vasárnap politikai nagygyűléssel folytatódik, amelyen Santiago Abascal, a Vox elnöke ismerteti a párt programját a június 9-i európai parlamenti választásokra, egyúttal bemutatja a jelölteket is.

Az eseményhez videóüzenetet intéz Orbán Viktor miniszterelnök és Giorgia Meloni olasz kormányfő. Személyesen lesz jelen Javier Milei argentin elnök, Mateusz Morawieczki volt lengyel kormányfő és Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés elnöke is.

Kiemelt kép: Gál Kinga a Fidesz alelnöke (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)