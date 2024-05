Áradások pusztítanak Európában, Németországban középkori óváros került víz alá

Európa-szerte okoznak komoly áradásokat a heves esőzések. Németország délnyugati részének egyes vidékein 24 óra alatt 100 liter csapadék hullott négyzetméterenként.

Az észak-olaszországi Veneto tartományban két nap alatt 2500 segélyhívás érkezett a katasztrófavédőkhöz, akik több mint 1800 beavatkozást hajtottak végre. Az egyik településen több autó is az elárasztott aluljárókban rekedt, és azokat a hadseregnek kellett kiszabadítania. Egy embert jelenleg is keresnek – számolt be az M1 Híradó.

Szlovéniában a villámárvizek több tucat otthont öntöttek el, emiatt a mentőknek és a tűzoltóknak csaknem száz helyen kellett a lakosok segítségére sietniük.

Kelet-Franciaországban szintén rendkívül heves esőzések és áradások pusztítanak.

A heves esőzések komoly áradásokat okoznak a délnyugat-németországi Saar-vidéken is. Szombat reggeli híradások szerint

az elmúlt 24 órában négyzetméterenként 100 liter csapadék hullott a térségben. A folyók vízszintje különösen a neunkircheni, a saarpfalzi és a saarbrückeni térségben emelkedik gyorsan, egy átszakadt gát miatt Ottweiler óvárosa teljesen víz alá került.

Az árvízveszély miatt a Trier-Saarburg körzetben elővigyázatosságból 220 embert evakuáltak. Saarbrücken egyes részein áramkimaradások voltak. A német belügyminisztérium tájékoztatása szerint az esőzésekkel, illetve az áradásokkal összefüggésben nem sérült meg senki.

A német meteorológiai szolgálat szombat estig folytatódó heves esőzésekre figyelmeztet, különösen a Rajnától nyugatra eső területeken. Ezután az eső fokozatosan alábbhagy.

A kiemelt kép illusztráció. A képen: az Aller folyó vize elöntötte az utcákat az észak-németországi Verdenben, 2023. december 31-én (fotó: MTI/EPA)