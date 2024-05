Lázár János: Fogunk még hozni gyárakat Gyulára

Fogunk még hozni gyárakat Gyulára – mondta az építési és közlekedési miniszter a Békés vármegyei fürdővárosban rendezett utcafórumon pénteken kora este.

„Az Airbus csak egy belépő volt valójában”, ennél nagyobb volumenre van szükség; a kormány készen áll iparipark-fejlesztésre és útépítésre – jelentette ki Lázár János.

Kifejtette, a térség sorsát utakkal és gyárakkal lehet megváltoztatni. És mivel Békés vármegye Magyarország „nagy tartaléka”, két fontos döntés született meg korábban.

Az egyik, hogy Békéscsabát összekötik az M5-ös autópályával; az M44-es gyorsforgalmi út jövőre teljesen el is készül. A másik, hogy fejleszteni kell a gazdaságot; egyrészt hatékony, profitábilis mezőgazdaságra; másrészt élelmiszer- és védelmi iparra van szükség – hangoztatta.

A kormány két nagy autóipari központ létrehozásán dolgozik: az egyik a debreceni-nyíregyházi-miskolci, a másik a szegedi lesz. Békés vármegye a kettő között helyezkedik el, így mindkettőhöz kapcsolódhat

– jelentette ki a tárcavezető.

Hozzátette, ennek leginkább közlekedési akadálya van jelenleg. Ezért döntöttek a 47-es főút négysávosításáról, amelynek először a Békéscsaba-Mezőberény-Berettyóújfalu közti szakasza, majd a Szeged-Békéscsaba közti része épül meg. A kiviteli tervek készülnek, a kisajátítások elkezdődtek. A miniszter megjegyezte: 2026-ig szeretné elkezdeni a munkát, ezt tartja most a legnagyobb feladatának.

A másik fontos döntés, hogy az M44-est meghosszabbítják Nagyszalontáig. „Ezermilliárdos nagyságrendben mozgatunk meg forrásokat, hogy a térség a térképre jobban rákerüljön” – húzta alá Lázár János. Úgy fogalmazott, hogy Gyula az ország egyik „legfelkapottabb” üdülővárosa, a településen tovább kell fejleszteni a turizmust is, „és akkor még inkább a fejlődés útjára tud lépni”.

Az ipar és a turizmus fejlesztése pedig azért is fontos, hogy visszatérjenek a fiatalok, hogy tudják, biztos, jól jövedelmező munkájuk lesz a turizmusban és az iparban is. „High-tech védelmi iparra a következő 20 évben is biztos, hogy szükség lesz” – jegyezte meg.

Lázár János a beszéde végén azt mondta, a június 9-i választás tétje helyben az, hogy marakodás vagy gyarapodás lesz-e; országosan pedig az, hogy merre haladjon Magyarország: a háború vagy a béke felé.

Görgényi Ernő (Fidesz-KDNP) polgármester a fórumon kiemelte, legfontosabb céljának az Airbus-gyárnak is helyet adó déli ipari park további fejlesztését, egy úgynevezett törökzugi gyűjtőút építését, a meglévő M44-es elkerülő szakaszának felújítását tartja,

továbbá azt, hogy Budapest és Gyula között közvetlen vasúti járatok közlekedjenek, a városba vonattal érkező turistáknak ne kelljen átszállniuk Békéscsabán.

Lázár János ígéretet tett, hogy utánajár, miként oldható meg a vasúttal kapcsolatos kérdés, hiszen a kormány tervez egy nagyszabású vasút- és Volánbusz-fejlesztési programot.

Görgényi Ernő azt mondta, jelenleg is folyamatosak a beruházások. Hamarosan átadják a Várfürdőben a csaknem egymilliárd forintos fejlesztést; emellett újítják a műemlékeket is, heteken belül várható a Ladics-ház és a Százéves Cukrászda átadója is.

Kovács József (Fidesz) országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a választási kampány finisében vannak; pörgő, tisztességes kampány zajlik, nem az ellenfél pellengérre állítása a cél, hanem annak bemutatása, mit tudnak ők nyújtani „ebben a zűrzavaros időszakban”.

Kiemelt kép: Lázár János építési és közlekedési miniszter (Fotó: MTI/Lehoczky Péter)