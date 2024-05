Kardszárnyú delfinek tartják terrorban az európai partokat, már figyelmeztetést is kiadtak a közelben hajózóknak

Figyelmeztetést adtak ki a hajóknak Spanyolországban, miután május 12-én egy újabb jachtot süllyesztettek el a kardszárnyú delfinek a térségben.

Orcas have rammed and sunk another boat with reports pointing to it being the work of a pod led by a killer whale dubbed White Gladis. #TheNightly https://t.co/FEbBHos1ym

— The Nightly (@thenightlyau) May 15, 2024