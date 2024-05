Alig száz méterre a családjától, egy pincébe zárva találták meg a 26 éve elrabolt férfit

Omar Bin Omran tizenéves korában tűnt el, amikor iskolába ment. 1998-ban rabolták el, vasárnap találták meg az elkövető házának pincéjében.

Teen kidnapped 26 years ago rescued from neighbor’s cellar just 100 meters from Algerian home https://t.co/K6iWSAALXH pic.twitter.com/NLkPBknKzq

— New York Post (@nypost) May 16, 2024