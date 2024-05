A jemeni lázadók bejelentették egy MQ9 Reaper típusú amerikai drón lelövését

A jemeni húszi lázadók egy helyi gyártású rakétarendszer segítségével lelőttek egy MQ9 Reaper típusú amerikai drónt az ország északi részén – közölte pénteken a húszi lázadók katonai szóvivője.

Jahja Szarea katonai szóvivő állítása szerint csütörtökön egy „ellenséges tevékenységet folytató” drónt lőttek le egy szárazföldről indított, hazai gyártmányú rakétával az ország északi részén elterülő Marib tartomány felett.

A tartomány továbbra is a külföldre száműzött, nemzetközileg elismert jemeni kormánnyal szövetséges erők irányítása alatt áll. Az online felvételen a Reaper darabjaira emlékeztető roncsok, valamint lángokban álló maradványok láthatók.

Bár az amerikai erők nem erősítették meg a húszik állítását, az Irán által felfegyverzett, rakéták indítására is képes jemeni lázadók korábban már számos amerikai gyártmányú drónt semmisítettek meg. Az Egyesült Államok legalább öt katonai drónt veszített el húszi rakétatámadásban azóta, hogy a lázadók 2014-ben elfoglalták az ország északkeleti részét és a fővárost, Szanaát.

A darabonként 30 millió dollár (10,6 milliárd forintba) értékű, 15 kilométeres repülési magasságot is elérő drónok akár 24 órát is képesek a levegőben tölteni. A húszik támadásai az elmúlt hetek során jelentősen csökkentek a őket célzó amerikai légicsapások miatt, azonban a felkelők továbbra is veszélyt jelentenek a Vörös-tengeren és az Ádeni-öböl területén közlekedő hajókra.

A kiemelt kép illusztráció. Az amerikai légierő MQ-9 Reaper drónjának roncsai (Fotó: EPA/Houthis Media Center)