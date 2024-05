Az osztrák belügyminiszter szerint hatásos a szigorúbb menekültügyi fellépés

Egyértelműen megmutatkozik már az osztrák menekültügyi politika szigorításának hatásossága, az embercsempészek egyre inkább elkerülik az országot – jelentette ki Gerhard Karner osztrák belügyminiszter a Die Welt című német lapnak adott interjúban, amelyet csütörtökön tettek közzé.

A miniszter az eredményeket a határellenőrzések fokozásának és az illegális bevándorlókkal szembeni fellépés szigorításának tulajdonította, beleértve a kitoloncolások felgyorsítását is.

Példaként hozta fel, hogy míg tavaly az első negyedévben 4450 határsértőt fogtak el az osztrák-magyar határszakaszon, idén ugyanebben az időszakban már csak 190-et.

Elmondta, hogy

tavaly közel 13 ezer bevándorlót küldtek vissza hazájába: majdnem hatezret kényszerintézkedésekkel, mintegy hétezret pedig egyértelmű nyomásgyakorlással.

Jelezte azt is, hogy változást kíván elérni azon migránsok hazaküldésében, akik konfliktusosnak tekintett országból érkeznek, de Ausztriában megsértik a törvényeket. Ezen a téren Afganisztánt említette, de hozzátette, hogy Szíria egyes régiói is egyre biztonságosabbnak tekinthetők, így szerinte hamarosan oda is vissza lehet küldeni az érintetteket.

A kiemelt kép illusztráció.