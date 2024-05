Nagy-Britannia útnak indította az első segélyszállítmányt a gázai ideiglenes móló felé

Nagy-Britannia elindította szerdán a Gázai övezet felé az első olyan segélyszállítmányt, amelyet a térségben épült ideiglenes mólón raknak majd ki.

A londoni külügyminisztérium szerdai tájékoztatása szerint a Ciprusról útnak indított csaknem 100 tonnás szállítmányban 8400, műanyag lemezekből összeállítható könnyűszerkezetes kisház található, amelyekben hajlék nélkül maradt civilek lelhetnek átmeneti menedéket.

A tárca szerint az amerikai haditengerészet és az amerikai hadsereg által épített mólón kezdetben napi 90 teherautónyi segélyrakomány érkezhet Gázába, és ez a kapacitás később napi 150 teherautóra növelhető.

A londoni külügyminisztérium közölte: a brit kormány a jelenlegi szakaszban 9,7 millió font (4,4 milliárd font) értékű segélyt kíván eljuttatni Gázába. A következő szállítmányokban 5 villás targonca, 900 családi méretű sátor, további 2000 könnyűszerkezetes menedékhely és 9200 női higiénés csomag lesz.

Kapcsolódó tartalom

A tárca hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a tengeri segélyfolyosó megnyitása nem helyettesíti a szárazföldi szállítmányozási útvonalakat, mivel továbbra is ezeken lehet a leggyorsabban és leghatékonyabban eljuttatni a segélyeket Gázába.

Éppen ezért London továbbra is arra ösztönzi Izraelt, hogy engedjen be naponta legalább 500 segélyszállító teherautót szárazföldi beléptetőpontokon Gázába, és nyissa meg ebből a célból a Gázától északra fekvő Asdód kikötőjét is, amely sokkal nagyobb mennyiségű segélyszállítmányt tudna fogadni, mint amennyit az ideiglenes tengeri mólón át be lehet juttatni.

Nagy-Britannia légi úton eddig 110 tonna, szárazföldi útvonalakon több mint 2000 tonna élelmiszert és egyéb segélycsomagot juttatott a Gázai övezetbe, és a térségbe küldött egy teljesen felszerelt tábori kórházat is.

A Gázai övezetet uraló Hamász palesztin iszlamista szervezet tavaly október 7-én Izrael déli térségében példátlan terrortámadást hajtott végre, amelyben 1200 ember meghalt, 3000 megsérült. A Hamász fegyveresei Gázába hurcoltak 240 túszt, akiknek többsége még mindig nem került haza.

Izrael ezt követően átfogó hadműveleteket kezdett az övezetben azzal a meghirdetett céllal, hogy felszámolja a Hamász politikai és katonai gépezetét.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Izraeli légicsapásban megsemmisült lakóépületek romjai a Gázai övezet középső részén fekvő Magázi menekülttáborban 2024. május 11-én. (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Szaber)