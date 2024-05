Meglőtték Robert Fico szlovák kormányfőt, kórházba szállították

Robert Ficót a helyi kultúrház előtt érté a támadás, ahol a kihelyezett kormányülést tartották. A Denník N hírportál helyszíni tudósítója nem látta a lövést, csak a hangját hallotta, majd azt látta, amint a testőrök felemelik Ficót a földről, egy autóba helyezik, majd elviszik – számolt be a pozsonyi Új Szó.

A Plus7Dní portál információi szerint Robert Ficót a mellkasán, a gyomrán és a lábán érték a lövések, a besztercebányai kórházba szállították, ahol még a mai napon megműthetik. A Denník N hírportálnak

BREAKING:

Slovakia’s Prime Minister Robert Fico shot in assassination attempt.

“Several shots fired at the scene”

Fico taken to hospital. His condition is unknown.

🇸🇰 pic.twitter.com/8zurYbx07r

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 15, 2024