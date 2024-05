Külföldieket is őrizetbe vettek az idegen befolyásról szóló törvénytervezet elleni tüntetésen Tbilisziben

Húsz embert vettek őrizetbe, köztük külföldi állampolgárokat a georgiai belügyi erők hétfőre virradóra a külföldi ügynökökről szóló törvény tervezete elleni újabb tüntetésen Tbilisziben – közölte a georgiai belügyminisztérium.

A tárca tájékoztatása szerint őrizetbe került egy orosz, két amerikai és egy moldovai állampolgár is. Ez utóbbit a gyűlések egyik szervezőjének nevezik. Az Imedi tévécsatorna szerint szidalmazta a rendőröket, mire azok paprikasprayt vetettek be. Dulakodás alakult ki, és a rendőrök őrizetbe vették őt és másokat is.

A törvénytervezet ellenzői vasárnap újabb tüntetést tartottak. A résztvevők a parlament előtti sugárúton gyűltek össze, és ott maradtak éjszakára. Céljuk az volt, hogy megakadályozzák a parlament jogi bizottságát abban, hogy megkezdje a tervezet tárgyalását harmadik olvasatban. Hétfő reggelre a rendőrség kiszorította a tüntetőket a parlament szolgálati bejáratai elől. A jogi bizottság időközben harmadik olvasatban is elfogadta a kezdeményezést.

Május 1-jén a parlament második olvasatban jóváhagyta a külföldi befolyás átláthatóságáról szóló törvénytervezetet. A jogszabályt ellenezte Szalome Zurabisvili köztársasági elnök, az ellenzék és nyugati diplomaták, akik szerint akadályozza a köztársaság európai uniós integrációját. Az államfő közölte, hogy megvétózza a törvényt, ha a parlament mindhárom olvasatban elfogadja.

Az amerikai külügyminisztérium szerint a javaslat célja az ország élénk civil társadalmának aláásása. A kormányzó Georgiai Álom-Demokratikus Georgia kormánypárt vezetői szerint viszont csak azt a célt szolgálja, hogy biztosítsa a nem kormányzati szektor és a média külföldi finanszírozásának átláthatóságát.

A törvény értelmében minden olyan sajtóorgánumnak és szervezetnek be kell jegyeztetnie magát „idegen hatalom érdekeit követő” szervezetként, amelyek forrásaik legalább 20 százalékát külföldről kapják.

Április 15. óta ellenzéki és civil aktivisták tiltakozó gyűléseket tartanak Tbilisziben a törvény elfogadása ellen. A tüntetések több alkalommal összecsapásokba torkolltak a rendfenntartókkal; a rohamrendőrök paprikasprayt és vízágyúkat vetettek be a parlament előtt tüntetők feloszlatására.