Emelkedett az indonéziai áradások halálos áldozatainak száma

A heves esők következtében hatalmas víztömeg zúdult le a Merapi tűzhányó lejtőjén, és hideg lávafolyammá alakulva elárasztotta Tanah Datar és Agam körzeteket – közölte a katasztrófavédelem. A víz még szombat késő éjjel öntötte el a körzetek falvait, csaknem kétszáz épületet és embereket sodort el magával.

A rendőrség jelentette, hogy a Tanah Datar körzetben lévő Anai-völgyi vízesés környékén a főutakat is elöntötte a sár, és elvágta a más városokba vezető utakat.

34 dead and 16 missing due to floods in Indonesia.

This is world wide. pic.twitter.com/uRTFqfDjte

— Islam (@AqssssFajr) May 12, 2024