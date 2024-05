Elmenekült Iránból a börtönbüntetésre ítélt filmrendező, várják a cannes-i fesztiválra

Elmenekült hétfőn Iránból a börtönbüntetésre ítélt neves filmrendező, Mohammad Raszulof, akinek a legutóbbi filmje is szerepel a kedden kezdődő cannes-i filmfesztiválon, és akit szintén Cannes-ba várnak – közölte az ügyvédje.

„Hálás vagyok a barátaimnak, az ismerőseimnek és azoknak az embereknek, akik segítettek – olykor az életük kockáztatásával -, hogy átkelhessek a határon, és biztonságba jussak” – írta Raszulof az Instagram közösségi portálon egy videó kíséretében, amelyen behavazott hegyek láthatók.

„Megerősítem, hogy Mohammad Raszulov elhagyta Iránt, és részt vesz a cannes-i fesztiválon”

– közölte ügyvédje, Babak Paknia.

A 77. cannes-i filmfesztivál, amely május 14-én nyílik a dél-franciaországi üdülőhelyen, felvette a versenyprogramba Mohammad Raszulov új filmjét, a The seed of the sacred fig (A szent füge magja) című alkotást.

Babak Paknia múlt szerdán közölte, hogy az 51 éves rendezőt, több nemzetközi filmfesztivál díjazottját, ötéves börtönbüntetésre ítélték „a nemzetbiztonság elleni összejátszás” vádjával.

A rendezőt 2022 júliusában vették őrizetbe, miután bátorította a tüntetéseket, amelyeket egy lakóház összeomlása után tartottak. A szerencsétlenségben több mint negyvenen haltak meg.

A tragédia után iráni filmesek nyílt levélben szólították fel a biztonsági erőket, hogy tegyék le a fegyvert „a vezetők korrupciója és alkalmatlansága miatti nemzeti felháborodás előtt”.

A rendezőt 2023 januárjában egészségügyi okok miatt ideiglenes szabadlábra helyezék, de nem hagyhatta el az országot.

2017-ben az Un homme integre (Egy becsületes ember) című filmdrámája díjat kapott a cannes-i fesztivál versenyprogramon kívüli, Un certain regard (Egy bizonyos nézőpont) című szekciójában.

2020-ban Nincs gonosz című filmjét Arany medve-díjjal ismerték el a berlini filmfesztiválon. 2023-ban felkérték zsűritagnak a cannes-i fesztiválon, de az utazási tilalom miatt nem tudott Franciaországba utazni.

Kiemelt kép: Mohamad Raszulof iráni rendező (Fotó: MTI/EPA/Sebastien Nogier)