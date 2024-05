A harcban elesett katonákra és a terrorcselekmények áldozataira emlékeztek Izraelben

Megemlékezéseket tartottak Izraelben a harcban elesett katonák és a terrorcselekmények áldozatául esett civilek tiszteletére hétfőn, de a kormány tagjait sok helyütt kiabálással, tüntetéssel fogadták a temetőkben.

Az Emlékezés napján ötvennégy katonai temetőben és emlékhelyen tartottak rendezvényeket. Kormányzati politikusok sok helyen tartottak beszédet, és a beszédeket gyakran zavarták meg bekiabálással az emberek, illetve tiltakozó táblákat tartottak a magasba, amelyek szövege szerint felelősnek tartják őket a Hamász palesztin iszlamista szervezet október 7-i terrortámadásáért.

Benjámin Netanjahu miniszterelnök a Herzl-hegyen lévő temetőben mondott beszédet. „Minden egyes halálos áldozatunk szívfájdalmat okoz nekem és az egész nemzetnek. Átérzem minden család mélységes bánatát, fájdalmát. Mindannyian és örökre összetartozunk” – jelentette ki a kormányfő.

„A háborúról szólva, minden erőnkkel azon vagyunk, hogy megnyerjük azt, és a győzelem révén elérjük céljainkat. Ezek közül a legfontosabb, hogy minden olyan izraeli hazatérhessen, akit túsznak elhurcoltak. Súlyos árat fizettettünk már eddig is az ellenséggel bűncselekményeiért, és még fogunk is súlyos árat fizettetni vele, de az az ár is súlyos, amelyet mi fizetünk” – tette hozzá a Háárec című lap szerint.

A kormányfő beszéde közben valaki tüntetőleg egy olyan izraeli zászlót emelt a magasba, amelyre az október 7-i dátum volt festve. A beszéd után egy gyászoló apa azt kiabálta Netanjahu felé, hogy „elvette a gyerekeimet” – írta a lap.

Ronen Bar, a Sin Bét belbiztonsági szolgálat vezetője az intézmény székhelyén elmondott beszédében azt mondta: „Mindannyian tudjuk, hogy az a nemzeti védőpajzs, amelyre mindig oly büszkék voltunk, tavaly október 7-én kudarcot vallott. Mindannyiunknak lelkiismeretfurdalást okoz az az érzés, hogy megelőzhettük volna ezt a támadást, és nekem mint a Sin Bét vezetőjének, mint az intézmény tevékenységéért felelős embernek talán mindenkinél nagyobb lelkiismeretfurdalása van. Alaposan kivizsgáljuk, hogy miben vétett a Sin Bét. Fájdalmas ez, de meg kell tennünk, mert tanulnunk kell belőle, kijavítani azt, amit rosszul csináltunk. Ezzel tartozunk Izrael népének és a halottainknak. Az állami intézményeinkben (…) való bizalom nélkül ugyanis nincs jogunk még létezni sem” – jelentette ki Ronen Bar szintén a Háárec szerint.

