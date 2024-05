Több mint kétmillió embert érintenek a súlyos áradások Brazíliában

A tájékoztatás szerint a kitelepítettek száma meghaladta a 600 ezret, közülük 81 ezren még mindig a hatóságok által felhúzott táborokban élnek.

A legrosszabb helyzet az Argentínával és Uruguay-jal határos, mezőgazdasági szempontból is fontos Rio Grande do Sul államban van, ahol legkevesebb 136 halottról és több mint 800 sérültről tudni, az esőzések pedig az állam körzeteinek 90 százalékát érintik.

Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök szövetségi segítséget ígért az államnak a valaha tapasztalt legsúlyosabb éghajlati katasztrófájában.

