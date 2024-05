Palesztinpárti tüntetők zavartak meg egy egyetemi diplomaosztó ünnepséget Amerikában

Palesztin-párti tüntetők zavarták meg Kaliforniában a Berkeley Egyetem diplomaosztó ünnepségét. A végzős diákok többezer rokona, hozzátartozója gyűlt össze az egyik stadionban tartott rendezvényen, amelyet folyamatosan megzavartak a tüntetők. Több amerikai és európai nagyvárosban is folytatódtak a palesztin-párti megmozdulások, amelyeken önálló palesztin állam létrehozását követelték a demonstrálók. Malmöben pedig az ellen tiltakoztak, hogy Izrael is részt vett az idei Eurovíziós Dalfesztiválon.

Szabad Palesztinát és az izraeli megszállás végét követelte a diákok egy csoportja a kaliforniai Berkeley Egyetem diplomaosztó ünnepségén. Hetek óta folyamatosak a tiltakozások amiatt, hogy az intézmény szakítson meg minden kapcsolatot azokkal az adományozókkal, akik az Izrael és a Hamász között folyó háborúból profitálnak. A demonstrálók azzal vádolták az egyetem vezetését, hogy támogatják a gázai harcokat, amit népirtásnak neveztek.

Kapcsolódó tartalom

„Engem is mélységesen megráz a Gázában kibontakozó szörnyű tragédia. A tüntetők táborai és az erőfeszítéseim, hogy békés véget vessek a tiltakozásoknak, összhangban azzal, ahogyan ez az egyetem hagyományosan kezeli a hasonló megmozdulásokat. Gyászolom az izraeli civilek szörnyű halálát is az október 7-i terrortámadás során. És elkeserít a túszok fogsága. Szomorú vagyok amiatt, hogy ez a konfliktus megosztotta a diákokat, a tanárokat és a személyzetet” – fogalmazott ünnepi beszédében Carol Christ, az egyetem rektora.

Mondandóját azonban időről időre megszakították a palesztinpárti tüntetők. A végzős diákok több ezer rokona, hozzátartozója gyűlt össze a rendezvényen, amit a hangos bekiabálások mellett a diákok egy részének látványos kivonulása is megzavart. A tömegben közben izraeli lobogók is feltűntek, mert többen kifejezték szimpátiájukat a zsidó állammal.

„Őszintén szólva, valóban lesújtó, ami a tengerentúlon történik. Izraeli diákként rendkívül szomorú vagyok emiatt, de azért ez a mi diploma-osztónk. Ez most a mi pillanatunk, hogy visszagondoljunk a kemény munkánkra és méltányoljuk, amit elértünk. Szóval nagyon elszomorít a tiltakozás, de remélhetőleg hamarosan minden rendeződik” – mondta egy végzős diák.

Kapcsolódó tartalom

Az Egyesült Államokban mostanra mindennapossá váltak a palesztinpárti megmozdulások, gyakran pedig a hatóságoknak is be kell avatkozni. A floridai Orlando városában a rendőrök kerékpárokkal tartoztatták fel a tünetetőket. A demonstrálók szerint összecsapásokra is sor került, ahol könnygázt vetettek be a hatóságok.

Több európai nagyvárosban is utcára vonultak az emberek, és szabad Palesztinát követeltek.

Madridban a tüntetők a palesztin ellenállást éltették, és Izrael-ellenes jelszavakat skandáltak. „Izrael egy megszálló, ők nem egy valódi ország, hanem egy terrorista állam, amelyet Európa és az Egyesült Államok küldött” – vélekedett Mohamed Salamon, az egyik tüntető.

Kapcsolódó tartalom

Malmöben, az Eurovíziós Dalfesztivál idei helyszínén is ezrek tiltakoztak a szombati döntő előtt. A tüntetők egész héten az izraeli fellépő kizárását követelték a dalversenyből. A demonstrációt végül a svéd rendőröknek kellett feloszlatni.

Kiemelt kép: Palesztinpárti tüntetõ diákok a New York-i Columbia Egyetem Hamilton-csarnokának bejárata elõtt táboroznak 2024. április 30-án. Hajnalban a tüntetõk betörtek az épületbe, a bejáratát pedig elbarikádozták (MTI/AP pool/Mary Altaffer)