Megcsúszott és a vízbe esett, a következő pillanatban már érezte a harapást a lábán

Várhatóan teljesen felépül az a floridai férfi, aki a múlt hónapban egy bahamai kikötőben leesett egy halászhajóról, és több cápa megtámadta. A 24 éves stuarti Marlin Wakeman a West Palm Beach-i kórházban az újságíróknak elmondta, hogy a lehető leghamarabb visszatér a Bahamákra és a vízre.

Florida fisherman attacked after falling into shark-infested water at Bahamas marina https://t.co/BV3RIerXwG pic.twitter.com/QBE766VnGo

— New York Post (@nypost) May 10, 2024