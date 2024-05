Lakónegyedeket ért légitámadás az orosz–ukrán határ mindkét oldalán

Az orosz sajtó szerint legkevesebb hét ember meghalt, mintegy húszan pedig megsérültek, amikor lövedék csapódott egy lakóházba az oroszországi Belgorodban. Moszkva állítja, hogy az ukránok több rakétát is kilőttek a régióra. Közben kijevi jelentések szerint a határ túloldalán hét ukrán településért is heves harcok folynak, miután orosz csapatok törtek be Harkiv megyébe, kitolva ezzel a frontvonalat.

Egy autót fordítanak át a mentőcsapatok, miközben a túlélők után kutatnak az oroszországi Belgorodban. A közeli lakóházon hatalmas lyukat ütött a vasárnapi légicsapás, egyetlen emelet sem maradt épen. Később pedig az épület teteje is leszakadt maga alá temetve a mentésen dolgozó tűzoltókat, katonákat és civileket. Egy térfigyelő kamera megörökítette a pillanatot, amikor a lövedék becsapódott az orosz területen. A moszkvai védelmi minisztérium jelentése szerint az ukrán haderő rakétasorozatvetőkkel indított támadást Belgorod ellen valamivel vasárnap dél előtt. Az orosz hadsereg az ukrajnai háborúban elfoglalta a Harkiv megyei Hatiscse, Kraszne, Morohovec és Olijnikove településeket. A belgorodi támadásról Szvetlana Petrenko, az Orosz Nyomozó Bizottság szóvivője nyilatkozott, aki elmondta: a Nyomozó Bizottság főosztálya terrorcselekmény miatt indított büntetőeljárást Belgorod bombázása után. Május 12-én az ukrán fegyveres erők egyik lövedéke Belgorodban egy többszintes lakóépületet talált el. Az incidens következtében infromációink szerint vannak halottak és sebesültek is – mondta. Eközben Ukrajnában folyamatosan zajlanak a harcok. Mintegy 50 kilométerre Belgorodtól folymatos robbanások zajától hangos a Vovcsanszk nevű ukrán városka is. A határmenti települést péntek óta hevesen bombázzák az oroszok, így mostanra már szinte minden ház megrongálódott, a harkiv megyei hatóságok pedig százával menekítik ki az embereket a térségből. Harkiv megye kormányzója szerint a hétvégén több, mint négyezer embert szállítottak el az orosz határ közeléből. Jelentősen kiéleződött a helyzet Harkiv megyében az orosz csapatok határtérségben megindított támadása következtében. Egy név nélkül nyilatkozó nő arról számolt be, hogy „mindenfelé bombák repkedtek, egyszerre öt-hat házat is eltaláltak a lövedékek, de én sértetlen maradtam. Mire hazaértem, a ház lángokban állt, a férjem pedig a romok alatt volt és nem reagált. Most elvisznek engem Harkiv városába, ahol a lányom lakik. Nem tudom, hogy értesítették-e egyáltalán. Nem tudom, mi lesz, semmim sem maradt, még irataim sincsenek" – panaszkodott egy idős asszony. Mint ismert, Vlagyimir Putyin orosz elnök még márciusban beszélt arról, hogy Oroszországot csak úgy lehet biztosítani az ukrán légicsapásoktól, ha létrehoznak egy ütközőzónát, amely az orosz területeket az ukrán erők lőtávolságán kívülre helyezi. Így nem érte teljesen váratlanul a kijevi vezetést, amikor Moszkva csapatai átfogó támadást indítottak Harkiv megyében. A légitámadások mellett ugyanis szárazföldi egységek is betörtek az északkelet-ukrajnai régióba. Oroszország Ukrajna területének mintegy 18 százalékát tartja ellenőrzése alatt. Volodmir Zelenszkij ukrán elnök szombat este közzétett videóüzenetében úgy értékelte a helyzetet: Elsősorban a frontvonalra összpontosítunk azokon a területeinken, ahol a legnagyobb az orosz támadás veszélye. Védekező műveleteink folytatódnak a harkivi régióban, hét határmenti falu területén. Csapataink ott már péntek óta ellentámadásokat hajtanak végre az ukrán terület védelmébe. Az orosz-ukrán háború kapcsán ismét megszólalt a Vatikán is. Ferenc pápa arról beszélt a Szent Péter téren vasárnap, hogy a Vatikán kész a felek közötti fogolycserét minden erőfeszítéssel elősegíteni. A katolikus egyházfő ismét az összes ukrán és orosz fogoly szabadulását sürgette, majd arra kért a hívőket, hogy imádkozzanak Ukrajna és más háborúban álló térségek békéjéért. Kiemelt kép: Megrongált ház Harkivban 2024. április 4-én, miután Oroszország dróntámadást intézett a kelet-ukrajnai város egyik lakónegyede ellen.

MTI/EPA/Szergej Kozlov