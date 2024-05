Emmanuel Macron szerint a Nyugatnak be kell avatkoznia az orosz-ukrán háborúba

Újabb, a háború tovább terjedésével fenyegető nyilatkozatott tett a francia elnök. Emmanuel Macron most arról beszélt: eljön majd az a pont, amikor a nyugati erőknek be kell szállni az orosz-ukrán háborúba. Azt is mondta: több fegyvert kell küldeni Ukrajnába és világossá kell tenni: készen állnak a beavatkozásra. Szakértők szerint az európai vezető politikusok egymásra licitálnak a háborús kijelentésekkel, mintha nem lennének tisztában azzal, hogy a harmadik világháború kitörését kockáztatják.

Eljön majd az a pont, amikor az oroszok túl messzire mennek, nekünk európaiaknak pedig cselekednünk kell és be kell szállnunk a háborúba. Ezt a francia elnök mondta közösségi oldalán. Emmanuel Macron igyekezett a béke őreként beállítani magát, de ennek ellentmondva kijelentette: a következő hetekben több fegyvert szállítanak Ukrajnába, mert az európaiak és az oroszok számára is világossá kell tenni: a nyugat készen áll a beavatkozásra. „ Fegyverkeznünk kell, elrettentőnek és hitelesnek kell lennünk az ellenfeleinkkel szemben. Úgy, hogy azt mondjuk nekik: Ha túl messzire mentek, és veszélyeztetitek az érdekeinket, a biztonságunkat, akkor be fogok avatkozni” – mondta Emmanuel Macron. A francia elnök mindent elkövet, hogy Európát belehúzza a háborúba, amivel akár egy világháborút is kirobbanhat. Így értékelte a Magyar Nemzet a francia elnök nyilatkozatait. A lap emlékeztet: Emmanuel Macron és az őt támogató politikusok úgy tesznek, mintha nem lennének tisztában azzal, hogy az orosz-ukrán konfliktusba való beavatkozással Európa egy atomháborút kockáztat. A francia elnök korábban többször beszélt róla, hogy nyugati katonákat kellene küldeni az orosz-ukrán háborúba, de azt is kijelentette, hogy Európa nem maradhat ki a háborúból. Sőt nemrég azt mondta: nukleáris fegyvereket is magába foglaló európai védelmi politikáról nyitna vitát; mert szerinte csak egy atom-arzenállal lehet elrettenteni Oroszországot. Az Európai Néppárt frakcióvezetője azonnal csatlakozott Macronhoz. Manfred Weber azt mondta: közös európai atomfegyverre van szükség és ha Franciaország felajánlja a saját nukleáris fegyvereit, akkor arról beszélni kell. Kapcsolódó tartalom Kormányzó: Több ezer embert evakuáltak Harkiv megyéből Oroszország Ukrajna területének mintegy 18 százalékát tartja ellenőrzése alatt. Nem mindenki ért egyet Emmanuel Macronnal és támogatóival. Az olasz miniszterelnök-helyettes kijelentette: „kezeltessék magukat és menjenek inkább ők a frontra”. Matteo Salvini szerint őrültség lenne, ha uniós katonák avatkoznának be az orosz-ukrán háborúba, és a megoldást a párbeszéd, illetve a diplomácia jelenti. Emmanuel Macron és a háborúpárti nyugati politikusok nyilatkozataira Oroszország hol diplomatikus, hol kemény hangnemben reagált, világossá téve, hogy a nyugati beavatkozásnak súlyos következményei lesznek, majd Fehéroroszországgal közös nukleáris hadgyakorlatba kezdett. Legutóbb Vlagyimir Putyin orosz elnök szólított fel mindenkit, hogy fejezzék be Oroszország fenyegetését, mert a stratégiai erők harckészültségben állnak. A New York Times nemrég műholdfelvételeket hozott nyilvánosságra arról a fehéroroszországi katonai bázisról, amelyen szerintük Moszkva már a nukleáris fegyvereket állomásoztatja vagy hamarosan odaszállítja azokat. A lap szerint az ukrán határtól 190 kilométerre lévő területen jelentős építkezések és bővítések folynak, és megjegyzik: már a szovjet időkben is tároltak atomfegyvereket a bázison. Kiemelt kép: Emmanuel Macron francia államfõ kampánynyitó beszédet tart az európai parlamenti (EP- ) választásokra készülõben a párizsi Sorbonne egyetemen 2024. április 25-én.

Fotó: MTI/EPA pool/Christophe Petit Tesson