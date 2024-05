Elnökválasztás kezdődött Litvániában

Elnökválasztás kezdődött vasárnap Litvániában, az államfői tisztségért nyolc jelölt indul, köztük a hivatalban lévő Gitanas Nauseda, továbbá Ingrida Simonyte miniszterelnök. A voksolás második fordulóját, ha szükséges, május 26-án rendezik.

Az urnák helyi idő szerint reggel héttől várják a mintegy 2,5 millió szavazásra jogosult állampolgárt, az előzetes eredményeket pedig várhatóan már az éjszaka folyamán közzéteszik.

Az államfői tisztségért nyolc jelölt verseng, előzetes közvéleménykutatások Nauseda győzelmét jósolták.

Az orosz exklávé Kalinyingrádi Területtel és a Moszkva szövetségesének számító Fehéroroszországgal is határos Litvánia – mely az Európai Uniónak és a NATO-nak is a tagja – Ukrajna egyik legelszántabb támogatója, a biztonsági kérdések pedig a választási kampányban is központi szerepet foglaltak el. A jelöltek mindegyike egyetért abban, hogy Vilniusnak növelnie kell védelmi kiadásait.

A választással egyidejűleg népszavazást rendeznek a kettős állampolgárság bevezetéséről is.

