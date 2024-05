Luhanszk és Donyeck megyéből légicsapást, a harkivi régióból pedig páncélos támadást jelentettek

Légicsapás ért egy olajtárolót Ukrajna Moszkva irányítása alatt álló részén.

Luhanszk megye oroszok által kinevezett kormányzója szerint az ukránok amerikai gyártmányú rakétákkal mértek csapást, amely három ember halálát okozta. További két halálos áldozatot jelentettek az oroszbarát hatóságok Donyeck külvárosából is.

Közben a kijevi vezetés is légicsapásokról számolt be, elsősorban az ország északkeleti régiójából. Harkiv megyéből a légi és tüzérségi csapások mellett szárazföldi páncélos támadásról is érkezett jelentés. Az egyik orosz határnál fekvő város lakosságát evakuálják, az ukrán védelmi minisztérium pedig erősítést küldött a térségbe.

Kiemelt kép: Ukrán katona horvát RAK-SA-12 128 milliméteres rakétavetõvel készül az orosz állásokra lõni (MTI/AP/Roman Csop/Roman Csop)