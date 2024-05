Hátborzongató dolgot találtak kőnek álcázva a kertben – retteg az egész család

Rettegésben él egy kaliforniai család, amióta felfedezte, hogy egy kődarabnak álcázott kamera figyeli őket. A járda melletti földbe rejtett készüléket James Dimapasok szomszédja találta meg, aki azonnal jelezte a családnak a riasztó felfedezést. Dimapasok nem is sejti, ki és miért akarhatja megfigyelni őt és családját, de valóságos pokollá vált az életük a kamera megtalálása óta.

Family discover hidden camera disguised as a rock pointed at their home in California – as chilling footage is revealed https://t.co/w4gOTGzTk9 pic.twitter.com/7LCMlpY16F

— Daily Mail Online (@MailOnline) May 10, 2024