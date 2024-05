Brüsszel folytatni fogja a fegyverek küldését és az ukrán katonák kiképzését

Brüsszel folytatja a fegyverek küldését és az ukrán katonák kiképzését – erről írt a Magyar Nemzet. A lap a Die Welt német lapra hivatkozva úgy fogalmaz: Brüsszelben megint Ukrajna lesz a legfontosabb téma, ugyanis az EU hamarosan kötelezettségvállalásokat tesz Kijevnek, amelyek egyebek mellett katonai és pénzügyi segélyekről is szólnak. Közben a nyugati politikusok folytatják a veszélyes nyilatkozataikat. Most a lengyel miniszterelnök vallotta be: NATO-katonák és tanácsadók vannak Ukrajnában.