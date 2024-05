Videón, ahogy folyóba zuhan az utasokkal teli busz – legalább hárman meghaltak a balesetben

Legalább hárman meghaltak és hat másik utast pedig kórházba szállítottak, miután egy busz pénteken az oroszországi Szentpéterváron két járművel ütközött, majd egy hídról a Mojka folyóba zuhant – írja az Izvesztyija című orosz lap.

BREAKING: Bus falls into a river in St. Petersburg, Russia – multiple dead and injured pic.twitter.com/6j5cMnLRm2

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 10, 2024