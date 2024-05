Kelemen Hunor szerint az erdélyi magyarok ügye az erdélyi magyaroknak a legfontosabb

Azért kell önkormányzatait megerősítenie és képviselőit Brüsszelbe küldenie június 9-én az erdélyi magyarságnak, mert a közösség érdekeit senki más nem fogja képviselni, az erdélyi magyarok ügye az erdélyi magyaroknak a legfontosabb – hangoztatta Kelemen Hunor pénteken Nagybányán, ahol felavatták a magyar bölcsődét.

Az RMDSZ elnöke kifejtette: az oktatási intézmények alapítása, építése, működtetése az identitás megőrzésének fontos pillére, ezért az RMDSZ-nek stratégiai célkitűzése az oktatási hálózat fejlesztése, hogy ne a magyar intézmények hiánya akadályozza meg az erdélyi szülőket abban, hogy anyanyelvű oktatásban részesítsék gyermekeiket.

„A bölcsőde és az óvoda, az iskola, az egyetem mind-mind olyan intézmények, amelyek ahhoz szükségesek, hogy mi itt a szülőföldünkön magyar közösségekben megmaradjunk: ez a második nagy stratégiai cél, hogy itthon, a szülőföldön boldoguljunk és ehhez nekünk mindig partnereket és forrásokat kellett keresni” – mutatott rá Kelemen Hunor.

Az RMDSZ elnöke köszönetet mondott az óvodafejlesztési programért a magyar kormánynak, a programot Erdélyben lebonyolító pedagógusszövetségnek és a nagybányai magyar közösségnek, amiért hisznek abban, hogy szülőföldjükön van magyar jövő.

Az RMDSZ nemcsak a reményt tartja ébren, hanem dolgozik, építi is a magyar megmaradást: ezt az eszközt a közösségnek meg kell őriznie ahhoz, hogy legyen, aki érdekeit érvényre juttassa Romániában, az Európai Parlamentben – mondta Kelemen Hunor.

Szilágyi Péter, Magyarország nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára a 19 férőhelyes nagybányai bölcsőde avatóünnepségén elmondta: a 2016-ban indult óvodafejlesztési program révén immár közel 900 beruházás valósult meg a Kárpát-medencében, ezek közül több mint 480 Erdélyben.

Kapcsolódó tartalom

„Minden bölcsőde és óvoda újabb lehetőséget jelent a külhoni magyar családok számára, hiszen ezek az intézmények a megmaradás alappillérei. Magyar bölcsődék és óvodák nélkül elképzelhetetlen lenne a magyarság jövője a Kárpát-medencében. Stratégiai célunk megteremteni a magyarság számára a körülményeket, hogy gyermekeiket anyanyelvű oktatásban részesíthessék” – szögezte le Szilágyi Péter.

Elmondta: Magyarország kormánya elkötelezte magát a külhoni magyarság támogatása mellett, mindent megtesz azért, hogy magyar közösségek megerősíthessék nemzeti identitásukat, megélhessék magyarságukat.

Úgy értékelte: a magyarság talán sosem volt annyira összetartó, mint most.

„Erős intézményrendszert, jól működő hálózatot hoztunk létre, amely lefedi a teljes Kárpát-medencét. Innentől kezdve a feladatunk az, hogy ezt a rendszert tovább működtessük minden határon túli régióban. Ehhez azonban továbbra is erős magyar érdekképviseletre van szükség. Csak magunkra számíthatunk, a magyarok ügyét csak a magyarok fogják képviselni. Éppen ezért fontos, hogy június 9-én az erdélyi magyarok is megmutassák a nemzeti összetartozás valóságát a helyhatósági és az EP-választásokon egyaránt és biztosítsák a jövőben is az erős magyar érdekképviseletet Romániában és Brüsszelben is” – hangsúlyozta a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár.

Romániában pénteken kezdődött meg hivatalosan a június 9-i európai parlamenti és önkormányzati választások 30 napos kampányidőszaka. Nincs mese! címmel az RMDSZ elnöke pénteken „megmondóest-sorozatot” indít, azzal az ígérettel, hogy a találkozókon nem udvariaskodnak és „nem kerülgetik a forró kását”.

A sorozat első helyszíne a nagybányai Shakespeare Étterem, első beszélgetőpartnere pedig Pintér Zsolt, az RMDSZ Máramaros megyei szervezetének elnöke és megyei tanácselnökjelöltje lesz. A legutóbbi romániai népszámláláson a 452 ezer lakosú Máramaros megyében 23 153-an vallották magukat magyarnak. A megyeszékhely Nagybányán a 108 ezer lakosból 8713 mondta azt, hogy magyar nemzetiségű.

Kiemelt kép: Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke (Fotó: MTI/Kiss Gábor)