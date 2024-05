Megdöbbentőnek nevezte a német oktatási miniszter egyetemi oktatók kiállását a palesztinpárti tüntetők mellett

Megdöbbentőnek nevezte Bettina Stark-Watzinger német oktatási miniszter azt a támogatói levelet, amelyben berlini egyetemek mintegy száz oktatója állt ki a palesztinpárti tüntetők mellett – írta a Bild című napilap csütörtökön.

„A berlini egyetemi oktatók közleménye elképesztő. Ahelyett, hogy egyértelműen kiállnának az Izrael és a zsidók elleni gyűlölettel szemben, az egyetemeket megszálló tüntetőket áldozatoknak kiáltják ki, és elbagatellizálják az erőszakos cselekményeket” – fogalmazott a tárcavezető a Bildnek adott nyilatkozatában.

Kapcsolódó tartalom

Kedden mintegy 150 aktivista próbált meg tábort verni a Berlini Szabadegyetem egyik udvarán, de a hatóságok hamar feloszlatták a megmozdulást. A rendőrség szerdán azt közölte, hogy rövid időre őrizetbe vettek 79 embert, aki ellen eljárást indítottak.

Az incidens kapcsán a berlini egyetemek mintegy száz oktatója közös közleményt fogalmazott meg, amelyben kiálltak a tüntető diákok és békés demonstrációhoz való joguk mellett. Felszólították az egyetemek vezetését, hogy ne kérjenek rendőri intézkedést a saját diákjaikkal szemben.

Kai Wegner berlini polgármester az oktatási miniszteréhez hasonló véleményt fogalmazott meg, és hangsúlyozta: egyáltalán nem ért egyet a pamflet szerzőivel.

„Berlin egyetemei a tudás, a kritikus gondolkodás és a nyílt eszmecsere színterei, és azok is maradnak, de az antiszemitizmus és az Izrael elleni gyűlöletkeltés nem véleménynyilvánítás, hanem bűncselekmény” – mondta Kai Wegner.

Kapcsolódó tartalom

A Bild megkeresésére Josef Schuster, a Németországi Zsidók Központi Tanácsának elnöke elmondta, úgy látja, hogy a palesztinpárti fiatal aktivitákat nem igazán a Gázai övezetben élő emberek szenvedése foglalkoztatja, hanem inkább az Izrael és a zsidók ellen gyűlölet vezérli őket.

A Palesztin Nemzeti Hatóság németországi nagykövete, Lait Arafa viszont a szólásszabadság fontosságát hangsúlyozta a demonstrációkkal kapcsolatban. Kiemelte, hogy elítéli a fanatikus gondolkodás minden formáját, beleértve az antiszemitizmust is, és egyúttal azt is hangsúlyozta, hogy nem akarja a tüntetők pártját fogni, diplomataként ezt nem is teheti meg. Ugyanakkor a palesztin nagykövet univerzális emberi jognak nevezte a szólásszabadságot és a véleménynyilvánítás szabadságát.

Kapcsolódó tartalom