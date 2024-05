Medve vonszolta el az autóbalesetet szenvedett sofőrt

A 31 éves Daniel Ducharme vasárnap reggel elvesztette uralmát autója felett a 91-es úton Hatfieldben, és többször nekicsapódott a szalagkorlátnak, mielőtt lesodródott az útról, majd egy töltésbe zuhant. A Massachusettsben történt tragikus autóbalesetben életét vesztő sofőrt egy medve vonszolta be magával az erdőbe – írta cikkében a CBS News.

Bear dragged crash victim’s body from car in woods off Massachusetts highway, police say https://t.co/LgQQWWQuwH

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) May 7, 2024