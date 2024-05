Kínában is címlapsztori Hszi Csin-ping és Orbán Viktor találkozója

Bár a látogatás érdemi része még előttünk áll, gyakorlatilag kivétel nélkül vezető hírként hozzák a kínai lapok weboldalai Hszi Csin-ping elnök magyarországi útját.

„Hszi Magyarországra érkezve még fényesebb jövőről beszél” címmel közöl cikket az angol nyelvű China Daily, amelyben az út részletezése mellett idézik az elnököt, aki érkezése kapcsán arról beszélt, hogy szeretné magasabb szintre emelni a kínai-magyar kapcsolatokat és írásos nyilatkozatában azt is mondta, hogy Orbán Viktorral „közösen felvázoljuk az együttműködés és a fejlődés új tervét, azzal a céllal, hogy a kínai-magyar kapcsolatokat nagy léptekkel előrevigyük”.

Képernyőmentés a China Daily címlapjáról.

A Xinhua hírügynökség angol nyelvű weboldalának címlapján három cikk is foglalkozik a kínai elnök útjával. Az egyikben rögzítik a megérkezés tényét, egy másik anyag a Hszi Csin-pingnek előadott ceremóniáról számol be, míg a harmadik, a „Hszi szerint a kínai-magyar kapcsolat most a legjobb a történelemben” címmel megjelent anyagban Sulyok Tamás magyar államfővel való találkozásról számolnak be, idézve a kínai elnököt, aki azt mondta, hogy a „hagyományos barátság mélyen gyökeret vert az emberek szívében, és a különböző területeken folytatott együttműködés gyümölcsöző eredményeket hozott”.

Képernyőmentés a Xinhua kínai hírportál címlapjáról.

A több mint hárommillió példányban megjelenő és az egyik legbefolyásosabb napilapnak számító People’s Daily az elnököt idézi, aki a lap szerint érkezésekor azt mondta, hogy „Együtt szép példát mutattunk egy új típusú nemzetközi kapcsolat kiépítésében, amely a kölcsönös tiszteletet, a méltányosságot, az igazságosságot és a mindenki számára előnyös együttműködést jellemzi.”

Hszi úgy fogalmazott, hogy bárhogy is alakul a nemzetközi helyzet, Kína és Magyarország mindig széles perspektívából és hosszú távon fogja szemlélni és megközelíteni a kétoldalú kapcsolatokat.

„Erőteljes és határozott erőfeszítésekkel együtt fogunk dolgozni azon a célon, hogy az emberiség számára közös jövőt biztosító közösséget építsünk, és kellő mértékben hozzájáruljunk a világbékéhez, a stabilitáshoz, a fejlődéshez és a jóléthez” – tette hozzá.

„Bízom abban, hogy a két fél összehangolt erőfeszítéseivel ez a látogatás teljes siker lesz, és még fényesebb jövőt nyit a kínai-magyar kapcsolatokban” – mondta.

Képernyőmentés a People’s Daily címlapjáról.

De nemcsak a lapok angol nyelvű kiadásai számolnak be az útról, hanem a kínai nyelvű weboldalakon is a vezető hírek között kap helyet Hszi Csin-ping magyarországi látogatása.

A Guangming napilap címlapján több anyag is foglalkozik az utazással, az egyikben kiemelik, hogy Orbán Viktor és Lévai Anikó személyesen fogadták a kínai elnököt, a másikban egy videóban mutatják be ahogy „Kína és Magyarország zászlói lobognak a szélben Budapest utcáin”, így várva a kínai államfő érkezését, a harmadik cikkben pedig szintén videós riportban foglalkoznak azzal, hogy a CCTV és az MTVA által szervezett, a Kína és Magyarország közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének 75. évfordulója alkalmából rendezett díszelőadáson a Zeneakadémia művészei a „Remény mezején” című kínai dalt adták elő Hszi elnök tiszteletére.

Képernyőmentés a Guangming címlapjáról.

Az Economic Daily gazdasági napilap kínai kiadása elsősorban a reptéri fogadásról számol be, kiemelve, hogy egy magyar-kínai kétnyelvű iskola diákjai anyanyelvükön köszöntötték a vendégeket és „vidám hagyományos nemzeti tánccal, a csárdással fejezték ki”, hogy üdvözlik Hszi látogatását.

Képernyőmentés a Economic Daily címlapjáról.

