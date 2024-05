Megdöbbentő fordulat a nő ügyében, aki főztjével három ember halálát okozta

Megkezdődött Erin Patterson tárgyalása, akit azzal vádolnak, hogy mérges gombával készített ételt tálalt fel a családjának. Patterson ártatlannak vallotta magát minden vádpontban a hétfői meghallgatáson – írja a The Guardian.

#BREAKING: Accused killer Erin Patterson has formally pleaded not guilty to murder over the alleged mushroom poisonings of three of her relatives, and has elected to have her case „fast-tracked” to a Victorian Supreme Court trial. https://t.co/cf8kR8ashZ

— ABC News (@abcnews) May 7, 2024